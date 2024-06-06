Нефтяные доходы рф выросли на 50%, потому что страна адаптировалась к санкциям, — Bloomberg — Finance.ua
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Нефтяные доходы рф выросли на 50%, потому что страна адаптировалась к санкциям, — Bloomberg

Энергетика
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Нефтяные доходы рф выросли на 50%, потому что страна адаптировалась к санкциям, — Bloomberg
Нефтяные доходы рф выросли на 50%, потому что страна адаптировалась к санкциям, — Bloomberg
Поступления россии от нефти в государственный бюджет увеличились в мае почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стал рост цен на сырье, а также адаптация страны к международным санкциям.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание проанализировало данные Минфина и пришло к выводу, что налоги, связанные с нефтью, выросли до 632,5 млрд рублей (7,1 млрд долларов) в прошлом месяце.
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Рост доходов последовал за ростом цен на нефть сорта «Юралс». Для расчетов использовалась цена на нефть марки «Юралс» в 74,98 долларов за баррель по сравнению с 58,63 долларов за баррель годом ранее.
«Дисконт на смесь мирового эталона Brent сократился даже на фоне ценового ограничения, введенного странами «Большой семерки», — пишут журналисты.
При этом Bloomberg отмечает, что рф адаптировалась к ограничениям, включая запрет Евросоюза на импорт российской нефти, используя огромный «теневой флот» танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.
По материалам:
РБК-Україна
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