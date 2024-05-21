Десятки российских нефтяных танкеров месяцами простаивают из-за санкций США — Finance.ua
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Десятки российских нефтяных танкеров месяцами простаивают из-за санкций США

Мир
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Десятки российских нефтяных танкеров месяцами простаивают без дела после введения санкций Минфином США, что свидетельствует о том, что США способны разрушить цепочку поставок нефти в рф.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
С октября 40 судов, участвующих в российской торговле нефтью, были добавлены в санкционный список США за нарушение ценового лимита.
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Лишь одна из них, СМП «Приморье», собрала груз с момента включения в список. Если он сможет без проблем разгрузиться, то это может поощрить россию снова использовать большее количество судов для торговли.
Санкции и ограничения цены, наложенные на россию, критикуют за то, что москва слишком легко их обходит, учитывая, насколько большими остаются поступающие из страны потоки нефти. Однако бездействие флота показывает, что когда меры предпринимаются против отдельных судов, они могут оказаться эффективными.
Двадцать одно из 40 судов принадлежат российской государственной судоходной компании ПАО «Совкомфлот». Большинство других 19 контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Но попавшие под санкции корабли составляют небольшую часть теневого флота судов, который был создан с помощью подставных компаний, чтобы обойти ограничение G7 на судоходные услуги.
Одно из 40 судов было изъято из списка в апреле, что позволило ему пользоваться услугами международного страхования. После исключения из списка судно загрузило груз американской нефти, но остается на якоре у побережья Техаса.
Остальные попавшие под санкции суда простаивают без дела и разбросаны по всему миру, согласно данным отслеживания судов, собранных агентством Bloomberg.
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Восемь танкеров «Совкомфлота» находятся у российских портов Тихого океана, где некоторые из них стоят уже больше пяти месяцев. В Черном море есть еще одно скопление простаивающих танкеров «Совкомфлота», попавших под санкции.
По материалам:
Економічна Правда
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