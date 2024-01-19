США внесли в санкционный список компанию из ОАЭ и ее танкеры за перевозку российской нефти дороже ценового потолка — Finance.ua
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США внесли в санкционный список компанию из ОАЭ и ее танкеры за перевозку российской нефти дороже ценового потолка

Фондовый рынок
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Соединенные Штаты внесли в список санкций транспортную компанию из ОАЭ Hennesea Holdings и ее 17 танкеров за перевозку российской нефти выше ценового потолка в $60 за баррель.
Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
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По данным OFAC, незадолго до вступления ценового потолка в силу компания Hennesea, основанная в конце 2022 года, приобрела старые танкеры, которые теперь перевозят российскую нефть и нефтепродукты.
«Танкеры, принадлежащие компании Hennesea, неоднократно осуществляли заходы в порты россии», — сообщило управление.
Отмечается, что базирующаяся в ОАЭ судоходная Hennesea Holdings Limited (Hennesea) является конечным владельцем 18 судов, включая судно HS Atlantica, которое OFAC уже ранее определило как занимающееся транспортировкой нефти российского происхождения по цене выше ценового ограничения.
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Также в санкционный список внесли суда Aristo, Hai II, HS Arge, HS Buraq, HS Esberg, HS Everett, HS Glory, HS Legend, HS Star, La Pride, Mona, Nellis, Osperous, Peria, Sara II, Sensus, Uze. Все они ходят под флагом Либерии и связаны с Hennesea Holdings.
Напомним, члены «Большой семерки» и Австралия ввели меры по ограничению цен на сырую нефть в декабре прошлого года, стремясь сократить доходы россии, перекрыв доступ к западным услугам, таким как судоходство и страхование, если трейдеры не будут соблюдать лимит в $60.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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