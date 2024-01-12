Доходы бюджета россии от нефти и газа упали почти на четверть в 2023 году — Finance.ua
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Доходы бюджета россии от нефти и газа упали почти на четверть в 2023 году

Энергетика
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Доходы бюджета россии от нефти и газа упали почти на четверть в 2023 году
Доходы бюджета россии от нефти и газа упали почти на четверть в 2023 году
Чистые бюджетные доходы российского правительства от нефти и газа в прошлом году упали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) в виде налогов от нефтегазовой отрасли. Данные Минфина рф отражают снижение мировых цен на нефть и масштабное сокращение экспорта трубопроводного газа.
Об этом пишет Bloomberg.
Поток нефтедолларов — ключевого источника финансирования вторжения кремля в Украину — пошел на убыль, поскольку цены на российские баррели упали на фоне снижения мировых цен на нефть и усиления западных энергетических санкций.
Доходы бюджета россии от нефти и газа упали почти на четверть в 2023 году
Официальные данные показывают, что резкое сокращение экспорта российского трубопроводного газа и щедрые государственные субсидии, предоставляемые в нефтяной промышленности страны, усилили снижение чистых доходов.
По данным Министерства финансов рф, средняя цена на нефть сорта Urals, основную экспортную нефть россии, в прошлом году упала более чем на 17% до $62,99 за баррель. Это по-прежнему превышает предел $60 за баррель, введенный странами «Большой семерки» и ее союзниками в конце 2022 года с целью ограничить доходы кремля.
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Решение россии прекратить большую часть поставок трубопроводного газа в Европу привело к снижению доходов бюджета от экспортной пошлины на газ более чем на 65% до 566 млрд руб. в прошлом году.
По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт трубопроводного газа в Европейский Союз сократился на 65% по сравнению с прошлым годом и составил всего 20−25 млрд кубометров.
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Правительство россии также выплатило нефтяной промышленности 2,9 трлн руб. субсидий в прошлом году, что еще больше снизило показатель чистой выручки. Для сравнения: совокупные расходы бюджета на здравоохранение и образование составляют 3,1 трлн руб. Стремясь увеличить доходы, правительство россии в сентябре вдвое сократило одну из этих субсидий нефтяной промышленности. Этот шаг вызвал дефицит топлива по всей россии, что заставило кабинет министров немедленно возобновить полные субсидии и даже ввести временный запрет на экспорт топлива, чтобы обуздать внутренние цены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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