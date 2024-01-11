россия наращивает бурение нефтяных скважин до постсоветского максимума — Finance.ua

россия наращивает бурение нефтяных скважин до постсоветского максимума Сегодня 04:25 — Энергетика

За 11 месяцев 2023 года россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км.

Об этом сообщает Bloomberg

Агентство отмечает, что по темпам бурения россия может побить постсоветский рекорд. По данным аналитиков, всего за 2023 год объем эксплуатационного бурения в стране превысит 30 тыс. км.

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Как пишет Bloomberg, в 2023 году россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти. Как отмечает агентство, это свидетельствует об устойчивости агрессора к западным санкциям.

Однако «бешеные темпы бурения на фоне достаточно статичной добычи» указывают на некоторые долгосрочные проблемы, которые могут накапливаться в российском нефтяном секторе в результате международной изоляции рф, пишет Bloomberg.

Как говорится в материале, российская промышленность прилагает все усилия для поддержания добычи на старейших скважинах, тогда как новые проекты, которые должны обеспечить поддержание добычи в ближайшие десятилетия, вынуждены «адаптироваться к изменившимся обстоятельствам».

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Согласно расчетам Оксфордского института энергетических исследований, по состоянию на 2022 год на месторождения, находившиеся в эксплуатации более пяти лет, приходилось почти 96% всей добычи жидкостей в россии. Многие из этих добывающих проектов уже давно вышли за рамки своего пикового уровня добычи, утверждают эксперты.

Ранее сообщалось, что россия зарабатывает на торговле нефтью больше, чем до введения потолка цен на нее странами G7 и Евросоюза. Прибыль от продажи сырья в октябре 2023 года стала максимальной с мая 2022-го, составив $11 млрд. российские нефтекомпании резко наращивают экспорт нефти через порт Козьмино, откуда ее доставляют танкерами преимущественно в Китай. В декабре отгрузки нефти из этого дальневосточного порта снова обновили исторический максимум, составив 925 тыс. баррелей в сутки.

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В конце 2022 года добыча нефти в россии возобновилась примерно до 10,9 млн баррелей после падения до 10,5 баррелей в апреле.

В то же время, российская нефтяная промышленность не может хранить нефть в больших объемах; компании не могут продавать то, что они производят, из-за западных ограничений.

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НВ По материалам:

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