россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок
россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российской нефтепроводной монополии «Транснефти».
По словам главы Транснефти Николая Токарева, поставки нефти в КНР выросли до около 2 миллионов баррелей в день в этом году. Также россия увеличила объемы поставок нефти в Индию до 70 миллионов тонн.
По информации таможни КНР, импорт сырой нефти из рф вырос на 8% в 2022-м, до 86,25 миллиона тонн по сравнению с годом ранее, что эквивалентно 1,72 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, российская нефть освоила новые рынки, такие как Египет, Марокко, Мьянма, Пакистан.
«Транснефть», которая транспортирует более 90% нефти из рф, нарастила экспортные мощности благодаря новым насосным станциям.
Токарев добавил, что планируют в первой половине следующего года ввести в эксплуатацию еще одну насосную станцию Ачинское в Восточной Сибири, что позволит экспортировать в Китай дополнительные 7 миллионов тонн нефти ежегодно.
Читайте также
россия перенаправила большую часть нефтяных потоков из ЕС, который был до войны в Украине и до введения западных санкций основным рынком сбыта нефти и газа.
Европа ввела запрет на импорт морской нефти и нефтепродуктов, происхождением из россии. В то же время, запрет не распространяется на поставки по нефтепроводу «Дружба», объединяющему российские нефтепромыслы с нефтеперерабатывающими заводами в таких странах: Германия, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.
Поделиться новостью