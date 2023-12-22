россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок Сегодня 07:47 — Энергетика

россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок

россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на данные российской нефтепроводной монополии «Транснефти».

По словам главы Транснефти Николая Токарева, поставки нефти в КНР выросли до около 2 миллионов баррелей в день в этом году. Также россия увеличила объемы поставок нефти в Индию до 70 миллионов тонн.

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По информации таможни КНР, импорт сырой нефти из рф вырос на 8% в 2022-м, до 86,25 миллиона тонн по сравнению с годом ранее, что эквивалентно 1,72 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, российская нефть освоила новые рынки, такие как Египет, Марокко, Мьянма, Пакистан.

«Транснефть», которая транспортирует более 90% нефти из рф, нарастила экспортные мощности благодаря новым насосным станциям.

Токарев добавил, что планируют в первой половине следующего года ввести в эксплуатацию еще одну насосную станцию ​​Ачинское в Восточной Сибири, что позволит экспортировать в Китай дополнительные 7 миллионов тонн нефти ежегодно.

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россия перенаправила большую часть нефтяных потоков из ЕС, который был до войны в Украине и до введения западных санкций основным рынком сбыта нефти и газа.

Европа ввела запрет на импорт морской нефти и нефтепродуктов, происхождением из россии. В то же время, запрет не распространяется на поставки по нефтепроводу «Дружба», объединяющему российские нефтепромыслы с нефтеперерабатывающими заводами в таких странах: Германия, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

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