россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок

Энергетика
29
россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок
россия нарастила продажи нефти в Китай — каковы объемы поставок
россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российской нефтепроводной монополии «Транснефти».
По словам главы Транснефти Николая Токарева, поставки нефти в КНР выросли до около 2 миллионов баррелей в день в этом году. Также россия увеличила объемы поставок нефти в Индию до 70 миллионов тонн.
Читайте также
По информации таможни КНР, импорт сырой нефти из рф вырос на 8% в 2022-м, до 86,25 миллиона тонн по сравнению с годом ранее, что эквивалентно 1,72 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, российская нефть освоила новые рынки, такие как Египет, Марокко, Мьянма, Пакистан.
«Транснефть», которая транспортирует более 90% нефти из рф, нарастила экспортные мощности благодаря новым насосным станциям.
Токарев добавил, что планируют в первой половине следующего года ввести в эксплуатацию еще одну насосную станцию ​​Ачинское в Восточной Сибири, что позволит экспортировать в Китай дополнительные 7 миллионов тонн нефти ежегодно.
Читайте также
россия перенаправила большую часть нефтяных потоков из ЕС, который был до войны в Украине и до введения западных санкций основным рынком сбыта нефти и газа.
Европа ввела запрет на импорт морской нефти и нефтепродуктов, происхождением из россии. В то же время, запрет не распространяется на поставки по нефтепроводу «Дружба», объединяющему российские нефтепромыслы с нефтеперерабатывающими заводами в таких странах: Германия, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.