Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти — Finance.ua
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Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти

Энергетика
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Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти
Турция сэкономила 2 миллиарда долларов на электроэнергии благодаря импорту российской нефти
Турция и турецкие компании сэкономили около 2 миллиардов долларов на счетах за электроэнергию в 2023 году, благодаря увеличению импорта российской нефти и продуктов переработки.
Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных LSEG и оценок трейдеров.
Турция стала крупнейшим импортером российских энергоносителей в Западном полушарии после того, как вторжение россии в Украину заставило европейские страны прекратить импорт большинства российской нефти и газа.
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Агентство объясняет, что Китай и Индия импортировали из россии объемы больше, чем Турция, однако близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевому фрахту.
Согласно данным LSEG и расчетам Reuters, в ноябре 2023 года поставки российской сырой нефти сорта Urals в Турцию выросли до 400 тыс. баррелей в день, что составляет около 14% общего экспорта нефти морским транспортом в прошлом месяце.
Ожидается, что поставки в Турцию вырастут в ближайшие месяцы после того, как частный российский производитель нефти «Лукойл» подписал соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о переработке до 200 тыс. баррелей нефти в день на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR Socar.
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Кроме роста поставок нефти, импорт Турции российского дизельного топлива, мазута, реактивного и морского топлива подскочил на 200% в январе-ноябре 2023 года до примерно 0,29 млн баррелей в день.
россия поставила в Турцию в январе-ноябре 13 млн тонн дистиллятов, включая 8,6 млн тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD 10ppm), по сравнению с 4,3 млн тонн дистиллятов, включая 3,2 млн тонн ULSD за тот же период 2022 года.
Турция в этом году платила на 25−150 долларов меньше за тонну (3,3−20 долларов за баррель) российского дизельного топлива по сравнению с ценами на аналогичные марки в Средиземноморье.
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Для сырой нефти были скидки в пределах 5−20 долларов за баррель.
«Удешевление импорта энергоресурсов помогло Анкаре сократить торговый дефицит и снизить давление на ее валюту, которая в этом году девальвировала на 30%», — добавляет Reuters.
Турция также увеличила экспорт дизельного топлива за тот же период на 120% до 6,03 млн тонн с 2,75 млн в январе-ноябре 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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