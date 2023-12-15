Объем торговли между Турцией и Украиной достиг рекордных $8 млрд — Finance.ua
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Объем торговли между Турцией и Украиной достиг рекордных $8 млрд

Казна и Политика
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Объем торговли между Турцией и Украиной достиг рекордных $8 млрд
Объем торговли между Турцией и Украиной достиг рекордных $8 млрд
С начала войны объем торговли между Турцией и Украиной достиг самого высокого исторического показателя. Несмотря на войну, турецкие инвесторы продолжают реализацию своих проектов в Украине.
Об этом изданию Patronlar Dünyası сказал председатель правления Турецко-украинской бизнес-ассоциации Бурак Пехливан.
По его словам, объем торговли между двумя странами достиг наивысшего уровня — 8 млрд долларов в 2023 году, что является историческим максимумом. В т.ч. 3 млрд долларов составил экспорт.
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«У нас есть турецкие инвестиции, которые достигли примерно 300 млн долл. за 22 месяца с начала войны. <…> Турция остается страной, которая больше всего инвестирует в Украину», — сказал Пехливан.
«Надеюсь, когда вступит в действие Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, которое было подписано во время визита нашего президента в Украину 3 февраля 2022 года, за три недели до войны, но ратификация которого была отложена в парламентах из-за войны, объем торговли между двумя странами превысит 10 млрд долл.», — сказал Пехливан.
По словам главы бизнес-ассоциации, экономики двух стран не являются конкурентными, а взаимодополняют друг друга.
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«Хотя в результате экономика Украины сократилась на 30%, а объем ее внешней торговли уменьшился на треть, в этом году мы бьем очередной рекорд экспорта. Сегодня Турция вошла в тройку лидеров в Украине как по показателям экспорта, так и импорта», — сказал Пехливан.
Он уточнил, что большая часть инвестиций турецкого бизнеса в Украине приходится на сферу возобновляемой энергетики. В этой сфере, в частности, работают турецкие компании Güris, Exim Holding и Pekingtas Energy.
«Турецкие компании, особенно которые инвестируют в сферу возобновляемой энергетики, опоздали с выходом на украинский рынок. Однако это позднее вступление, которое обычно было недостатком, во время войны превратилось в превосходство. Потому что на сегодняшний день 90% мощностей ветроэнергетики Украины и 30% мощностей солнечной энергетики находятся на территории оккупированных россией регионов», — передает издание слова Пехливана.
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Руководитель ассоциации также напомнил, что турецкая строительная компания Onur Group является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, имеет около 5 тыс. сотрудников.
«Это самый большой инвестор страны в сфере строительства. Его текущие инвестиции превышают 200 млн долларов. И эти инвестиции не только в строительство, но и в восемь отраслей. Эта группа настолько верит в будущее страны, что инвестирование идет в восьми разных секторах одновременно», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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