ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в рф, Турция рассматривает такие же меры — СМИ Сегодня 12:43

Руководство ЕС сообщило на этой неделе государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились ограничить реэкспорт в россию критических товаров, используемых в войне в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников, Турция рассматривает возможность введения аналогичных мер.

«Эти шаги будут охватывать прямой реэкспорт и означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в россию. Ранее Bloomberg сообщало, что ОАЭ рассматривают возможность введения контроля».

В последние месяцы ЕС активизировал усилия по обеспечению соблюдения своих торговых санкций, сосредоточившись, в частности, на ограничении возможностей кремля прибрать к рукам приоритетный список товаров, охватывающий десятки технологий и компонентов, используемых в оружии, найденном в Украине, или необходимых для его производства. , — говорится в материале.

Официальный представитель ОАЭ заявил, что страна ограничивает экспорт и реэкспорт идентифицированной продукции двойного назначения в зоны конфликтов и имеет законодательную базу экспортного контроля, посредством которой она постоянно контролирует экспорт продукции двойного назначения. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают тесный диалог с международными партнерами по войне в Украине и ее последствиям для мировой экономики.

Европейская комиссия и Министерство торговли Турции отказались от комментариев.

После того как ЕС и его союзники из «Большой семерки» запретили экспорт этих товаров в рф, россия смогла обойти ограничения, импортируя их через третьи страны Центральной Азии, а также Турцию, ОАЭ и другие, напоминает Bloomberg.

«Союзники Украины посетили многие из этих стран, пытаясь убедить их ограничить торговые потоки. Государствам ЕС сообщили, что последние данные свидетельствуют о том, что прямой экспорт в россию из многих из этих стран начал падать, но он остается выше довоенного уровня.

Китай и Гонконг стали юрисдикцией, вызывающей наибольшую обеспокоенность, на которую приходится более 80% российских закупок приоритетных товаров", — добавляет агентство со ссылкой на источники.

По словам собеседников, кремль, вероятно, также смог разработать новые маршруты поставок: торговля приоритетными товарами из Турции и Сербии в Казахстан и Кыргызстан демонстрирует беспрецедентный и аномальный всплеск, поскольку компании ищут более запутанные маршруты, даже если прямые маршруты сокращаются.

Последние ограничительные меры ЕС включают в себя различные инструменты для обеспечения выполнения санкций, такие как механизм, запрещающий экспорт определенных товаров компаниям и третьим странам, а также фирмам, включенным в биржевые списки. США и Великобритания также ввели санкции против нескольких компаний из третьих стран.

Економічна Правда По материалам:

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