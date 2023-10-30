Турция сделала Bayraktar TB3, который может взлетать с корабля и пойдет в серию в 2024 году (видео) — Finance.ua

Турция сделала Bayraktar TB3, который может взлетать с корабля и пойдет в серию в 2024 году (видео) Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

Турция сделала Bayraktar TB3, который может взлетать с корабля и пойдет в серию в 2024 году (видео)

Турецкая оборонная компания Baykar Defence отчиталась, что ее новейший разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB3 выполнил свой первый полет 27 октября 2023 года, и это событие было приурочено к 100-летию основания Турецкой Республики.

Отмечается, что первый взлет Bayraktar TB3 состоялся на аэродроме учебно-полетного центра в городе Чорлу, на северо-западе Турции. В то же время, у нового БПЛА в первую очередь «морское» назначение, потому что это, по сути, первый беспилотник от Baykar Defense, который сможет взлетать и приземляться на кораблях с полетной палубой и у которого складывающиеся крылья для хранения в корабельном ангаре.

Компания Baykar Defence обнародовала не только фото, но и видео с первого полета Bayraktar TB3. Там мы не можем увидеть, по какой программе выполнялось первое летное испытание этого беспилотника, но можем увидеть важную особенность его характеристик — возможность взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и на суше также, не говоря уже об авианосных кораблях.

Первая презентация Bayraktar TB3 состоялась еще в марте текущего года, и уже тогда стали известны базовые характеристики этого разведывательно-ударного БПЛА: длина фюзеляжа — 8,35 метров, размах крыльев — 14 метров, максимальная взлетная масса — до 1450 кг, в том числе боевая нагрузка — 280 кг, вооружение может размещаться на 6 узлах подвески; силовая установка — PD170 от турецкой TEI с мощностью 172 л.с.

По сути, в этой истории речь идет о своеобразном «преемнике» Bayraktar TB2, который отличается и увеличенными габаритами, и расширенными разведывательными и ударными возможностями.

В частности, в отдельных источниках утверждается, что на Bayraktar TB3 вроде бы можно будет варьировать набор бортового оборудования по модульному принципу. И что на этом беспилотнике, в отличие от Bayraktar TB2, можно будет применять противотанковые управляемые ракеты L-UMTAS и бомбы Bozok.

По текущим планам, Bayraktar TB3 должен пойти в серийное производство в 2024 году, и в первую очередь будет предназначаться именно для ВМС Турции, которым такие беспилотники необходимы для укомплектования изначально проектировавшегося под F-35B авиагруппы корабля TGG Anadolu.

Собственно, программа разработки Bayraktar TB3 была обусловлена именно тем, что Турции понадобилась альтернатива F-35B, покупка которых для Анкары была заблокирована санкциями США, наложенными из-за контракта Турции и рф на поставку ЗРК С-400.

Sundries По материалам:

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