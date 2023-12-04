Турция хочет запустить в 2024 году первый блок АЭС, которую строит «росатом» — Finance.ua

Турция хочет запустить в 2024 году первый блок АЭС, которую строит «росатом» Сегодня 06:07 — Энергетика

Турция хочет запустить в 2024 году первый блок АЭС, которую строит «росатом»

Турция намерена запустить в работу в следующем году первый блок АЭС «Аккую», которую на юго-востоке страны, в провинции Мерсин, строит российский росатом.

Об этом в Анкаре в выступлении на энергетическом саммите заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

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«Мы продолжаем работу по использованию и производству альтернативных источников энергии. В следующем году мы запустим первый реактор АЭС „Аккую“. Мы продолжаем наши международные переговоры по проектам Синоп и Игнеада», — сказал Мехмет Фатих Каджир.

Министр также сообщил, что продолжается работа между турецкими и международными партнерами по реализации инновационных проектов, в том числе небольших модульных реакторов и реакторов на расплавах солей.

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«Благодаря прорывам, которые мы уже совершили и запланировали, мы достигнем наших целей относительно нулевых чистых выбросов до 2053 года», — сказал он.

Как известно, о строительстве АЭС «Аккую» было договорено в 2010 году, строительство стартовало только с 2018 года. Проект реализует российский «росатом». Запланированная общая мощность станции, которая будет иметь четыре реактора, — 4800 МВт.

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Укрінформ По материалам:

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