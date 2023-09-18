Турция договаривается с Китаем о строительстве третьей АЭС в стране — Finance.ua

Турция договаривается с Китаем о строительстве третьей АЭС в стране
Турция близится к подписанию соглашения с Китаем о строительстве новой атомной электростанции, что может помочь Турции снизить импорт нефти и газа.
Об этом пишет Bloomberg.
По соглашению, Китай должен построить третью атомную электростанцию Турции. Первую на побережье Средиземного моря строит россия, а вторая находится на стадии планирования на побережье Черного моря. российский «росатом» и южнокорейские компании заинтересованы в строительстве второй станции, а Турция стремится к большему участию.
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Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что после того, как китайские представители посетили вероятное место строительства станции у границ с Болгарией и Грецией, переговоры могут завершиться «через несколько месяцев».
Байрактар сказал журналистам на пресс-конференции, что любые разногласия не представляют серьезного препятствия: «Поэтому мы сможем восполнить пробелы и вскоре заключить соглашение с Китаем по ядерной энергетической программе».
Турецкая экономика является крупнейшей ненефтяной экономикой Ближнего Востока, которая рассматривает атомную энергетику как ключевое действие для снижения стоимости импорта энергии. В прошлом году страна потратила на импорт энергии чуть менее $80 млрд. Байрактар заявляет, что главная цель — увеличение мощности выработки электроэнергии от ядерной энергетики до 20 ГВт. Это почти в 4 раза больше того, что может генерировать станция Akkuyu (которую строит «росатом»). Но, чтобы это сделать, нужна дополнительная мощность 5 ГВт от малых модульных реакторов (SMR), сказал министр.
Одним из способов решения этого вопроса Турция рассматривает покупку ядерного реактора в США для постепенного выведения угля.
«Мы хотели бы создать более широкую атомную экосистему в Турции. Нам нужна атомная энергетика для успешного энергетического перехода до 2050 года, примерно в то время, когда Турция ожидает, что ее экономика в $1 трлн будет нейтральной от углерода», — сказал Байрактар.
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