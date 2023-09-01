Турция начнет выпускать беспилотные истребители в 2024 году — Finance.ua

Турция начнет выпускать беспилотные истребители в 2024 году Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

Турция начнет выпускать беспилотные истребители в 2024 году

Компания Baykar начнет производство беспилотных истребителей Kızılelma собственной разработки в следующем году.

Об этом в рамках фестиваля Teknofest в Анкаре сообщил председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

«Разработка (Kızılelma. — Ред.) продолжается. Вы знаете, мы обещали, что совершим первый полет в год 100-летия нашей Республики. Но в качестве сюрприза первый полет был осуществлен в 2020 году, программа испытаний продолжается. Его запустят в производство в 2024 году», — сказал Сельчук Байрактар.

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Напомним, в апреле этого года беспилотный истребитель Kızılelma, разработанный компанией Baykar, успешно прошел восьмое летное испытание, выполнив тестовые маневры на скорости 630 км/ч.

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Укрінформ По материалам:

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