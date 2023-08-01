Baykar откроет в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию БПЛА — Finance.ua

Baykar откроет в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию БПЛА Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

Baykar откроет в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию БПЛА

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina заключили договор о создании в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Минобороны.

«В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве заключен между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina. Это сделано для развития Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях», — говорится в сообщении.

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По словам госсекретаря Минобороны Украины Константина Ващенко, центр будет создан в ближайшее время.

«Мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот общий проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании Baykar за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией», — цитирует Ващенко пресс-служба.

Напомним, 10 июля министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине.

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Укрінформ По материалам:

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