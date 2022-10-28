Компания Baykar планирует достроить завод в Украине в течение двух лет — Reuters — Finance.ua
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Компания Baykar планирует достроить завод в Украине в течение двух лет — Reuters

Фондовый рынок
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Компания Baykar планирует достроить завод в Украине в течение двух лет — Reuters
Компания Baykar планирует достроить завод в Украине в течение двух лет — Reuters
Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.
Об этом сообщает Reuters.
В рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще перед полномасштабным вторжением россии в Украину, компания Baykar согласилась построить свой второй производственный завод в Украине.
Генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар сообщил, что планы по строительству производства в Украине продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, созданные широкомасштабным вторжением рф.
«Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования завершена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить», — отметил Халук Байрактар.
Украина занимает важное место в цепочке поставок Baykar, особенно с новым тяжелым беспилотником Akinci и беспилотным истребителем Kizilelma или Golden Apple, которые сейчас разрабатываются. Оба используют украинские двигатели от Мотор Сич и от «Ивченко-Прогресс».

Что будут производить в Украине

На будущем заводе по производству беспилотников Bayraktar в Украине планируют производить не только ударные беспилотники Bayraktar TB2, но и беспилотные истребители Bayraktar Akıncı и реактивные сверхзвуковые Bayraktar Kizilelma.
«Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı находятся в серийном производстве. Мы подписали экспортные контракты на него с разными странами. На Bayraktar TB2 у нас есть экспортные контракты с 22 разными странами. Сейчас мы работаем над проектом новейшего беспилотного истребителя и мы полностью его финансируем. Это фактически будет новый уровень на арене беспилотных систем», — рассказал Халук Байрактар.
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Он отметил, что в проекте Akıncı и беспилотного истребителя компания очень тесно сотрудничает с Украиной. Ведь Украина является одной из немногих стран, имеющих технологии для двигателей, поэтому у нее очень хорошие и эффективные двигатели, а тесная координация и сотрудничество, в свою очередь, помогает украинским двигателям занять свое место на рынке БПЛА.
Также он добавил, что беспилотные истребители будут снабжены двумя типами украинских двигателей.

Справка Finance.ua:

  • в августе этого года стало известно, что турецкий производитель Bayraktar зарегистрировался в Украине и компания приобрела земельный участок для строительства;
  • посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что компания разработала проектную документацию. Земельный участок приобрели для реализации будущих мощностей;
  • по его словам, владельцы компании намерены полностью реализовать проект. Наладка производства в Украине была почти их личным обязательством.
По материалам:
Bykvu
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