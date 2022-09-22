Ничто не нас не остановит: гендиректор Baykar рассказал детали строительства завода в Украине — Finance.ua

Ничто не нас не остановит: гендиректор Baykar рассказал детали строительства завода в Украине Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Ничто не нас не остановит: гендиректор Baykar рассказал детали строительства завода в Украине

Плану строительства завода Байрактар в Украине было положено начало еще в августе 2019 года, когда президент Зеленский посетил завод в Турции.

Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар в интервью «Фактам недели».

«В феврале мы заключили соглашения между нашими правительствами, и ускорили этот процесс. Мы начали разрабатывать дизайн проекта завода. Эта работа не прекращалась и прикладной проект — это детальный дизайн завода — почти завершен», — сообщил он.

Площадь объекта должна составить 30 тыс. квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников будет не менее 300 человек. Это будет не просто завод, а целый хаб по производству и разработке беспилотников.

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По словам Халука Байрактара, в центре будут производить не только широко известные в Украине беспилотники Tb2, но и новейшие модели, которые проходят испытания: беспилотный ударный дрон Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma.

Bayraktar Akinci — совершил свой первый полет именно с украинскими двигателями, которые были доставлены в Турцию. Поэтому мы в тесном сотрудничестве с украинскими производителями. Украинский двигатель станет мощным сердцем и новейшей разработки компании Baykar — реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, прототип которого представили две недели назад", — говорит генеральный директор компании Baykar.

Как он объяснил, Bayraktar переводится красное яблоко, и в нем сделали упор на незаметности. Длина крыльев: 10 м, максимальный груз: полтора тонны, скорость до 1100 км/ч, рабочая высота до 12 км. Боеприпасы могут быть какими угодно: от легких 70 мм ракет с лазерным GPS-наведением до тяжелых управляемых бомб.

Bayraktar Kızılelma — это совершенно новый тренд по разработке беспилотных истребителей. Этот дрон способен вести полноценное воздушное сражение, а значит он может защищать небо, что так важно для Украины. Кроме того, он запрограммирован работать не только самостоятельно, но и в сочетании с другими дронами или даже пилотируемыми истребителями.

Тестовые полеты Kızılelma запланированы на начало следующего года, а вот когда их будут производить в Украине — на новом заводе Baykar — говорить пока рано, говорит руководитель компании.

«Будет неверно называть какие-то даты, но я могу сказать, что этот план продвигается, и мы это сделаем, мы построим эти возможности в Украине, это в наших планах, и ничто не нас не остановит, правительства приняли это решение, поэтому не вижу преград», — подытожил Халюк Байрактар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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