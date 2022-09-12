Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине — Finance.ua

Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине, defence-ua.com

Турецкая компания Baykar Makina рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что общая площадь центра Baykar в Украине составит более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

defence-ua.com

Издание сообщает, что в Украине будут собирать не только Bayraktar TB2, но и тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma, а также другую технику компании.

БПЛА Akıncı будут использовать украинские двигатели МС-500 и АИ-450, в зависимости от выбора клиента, а Kızılelma будут комплектовать украинские двигатели АИ-25.

Kızılelma та Akıncı, defence-ua.com

Напомним, ранее Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале, до начала полномасштабной войны.

В конце августа стало известно, что Baykar уже зарегистрировала свою компанию в Украине и приобрела земельный участок для размещения завода.

Defense Express По материалам:

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