Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине

Казна и Политика
105
Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине
Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине, defence-ua.com
Турецкая компания Baykar Makina рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.
Об этом сообщает издание Defense Express.
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что общая площадь центра Baykar в Украине составит более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.
Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине
defence-ua.com
Издание сообщает, что в Украине будут собирать не только Bayraktar TB2, но и тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma, а также другую технику компании.
БПЛА Akıncı будут использовать украинские двигатели МС-500 и АИ-450, в зависимости от выбора клиента, а Kızılelma будут комплектовать украинские двигатели АИ-25.
Kızılelma та&nbsp;Akıncı
Kızılelma та Akıncı, defence-ua.com
Напомним, ранее Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале, до начала полномасштабной войны.
В конце августа стало известно, что Baykar уже зарегистрировала свою компанию в Украине и приобрела земельный участок для размещения завода.

Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который купили на деньги украинцев

По материалам:
Defense Express
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.