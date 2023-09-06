Япония и Турция договорились сотрудничать в восстановлении Украины — Finance.ua

Япония и Турция договорились сотрудничать в восстановлении Украины Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Япония и Турция договорились углублять экономические связи и сотрудничать для поддержки усилий Украины в послевоенном восстановлении.

Об этом сообщает NHK.

В совместном заявлении министров торговли двух стран Нисимура Ясутоси и Омера Болата, подписанном в Стамбуле, они пообещали тесно взаимодействовать в предоставлении Украине помощи по восстановлению разрушенной войной инфраструктуры.

В ходе переговоров стороны констатировали высокий уровень развития японско-турецких отношений и согласились координировать усилия по расширению сотрудничества в третьих странах.

В сообщении говорится, что Нисимура также выразил надежду на сотрудничество с Турцией по изменению климата и объяснил позицию Японии относительно сброса в океан очищенной радиоактивной воды с АЭС в Фукусиме, которая получила понимание турецкой стороны.

Как сообщал Укринформ, международные компании, общественные организации, стремящиеся присоединиться к восстановлению Украины, могут получить поддержку от Нидерландов по программе Ukraine Partnership Facility (UPF).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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