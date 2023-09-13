В Турции настаивают на формате «квартета» для возобновления действия «зернового коридора» — Finance.ua
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В Турции настаивают на формате «квартета» для возобновления действия «зернового коридора»

Аграрный рынок
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В Турции настаивают на формате «квартета» для возобновления действия «зернового коридора»
В Турции настаивают на формате «квартета» для возобновления действия «зернового коридора»
В Анкаре считают, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы должно осуществляться под эгидой ООН при участии как Украины, так и россии.
Об этом заявил представитель Партии справедливости и развития Омер Челик после заседания партии.
«Турция продолжает свои инициативы по возобновлению действия Соглашения о зерновом коридоре, которое закончилось 17 июля. Оказалось, что у россии и Украины есть альтернативные планы. Но мы ни в коем случае не хотим, чтобы Черное море стало конфликтной средой. По этой причине мы считаем, что этот процесс должен осуществляться вместе с россией и Украиной под эгидой ООН», — отметил Омер Челик.
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По его словам, украинская и российская стороны «ожидают от Запада возвращения за стол переговоров».
Напомним, Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, но отвергает ослабление санкций против россии в обмен на возобновление зернового соглашения.
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4 сентября в Сочи состоялась встреча президентов Турции и россии, главной темой которой было возобновление действия Черноморской зерновой инициативы. Согласие в этом вопросе достигнуто не было.
Черноморское зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года. Для этого были подписаны два документа: с участием ООН, Турции и Украины и отдельно — ООН, Турции и россии. Действие соглашения несколько раз продлевалось. 17 июля 2023 года россия отказалась от участия в этом соглашении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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