кремлю предложили «золотые условия»: у Зеленского раскритиковали ООН из-за «тайных переговоров» с рф — Finance.ua

кремлю предложили «золотые условия»: у Зеленского раскритиковали ООН из-за «тайных переговоров» с рф Сегодня 15:10

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал информацию западных СМИ о «тайном предложении» генсека ООН Антониу Гутерреша, которое тот сделал кремлю по зерновому соглашению.

По мнению Подоляка, ООН выступает промоутером войны, давая «отмашку» россии на дальнейшее продолжение военных действий. Также разрешает внеочередные заседания по Украине, чтобы кремль мог обвинить Украину в том, что делает сам, а также отказывается приостановить членство рф в ООН за ряд серьезных нарушений.

Также Подоляк прокомментировал личную инициативу генсека Организации, который, по данным западных СМИ, ведет «тайные переговоры» с главой МИД рф Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с россии в обмен на возобновление работы зернового соглашения.

«Он отрыто предлагает миру опуститься на колени перед россией», — подчеркнул Подоляк.

В частности, предлагает ввести «Российский сельскохозяйственный банк» обратно в глобальную финансовую систему SWIFT,

отменить все санкционные ограничения — поставки сельскохозяйственной техники, которая в определенном объеме может использоваться для воспроизводства военной техники.

Также открыть для российской продукции порты европейских стран, обеспечить для россии оптимальное страхование рисков (страхование судов), снять заморозки с активов и другие ограничения.

«Это предложение максимально унизительно и оскорбительно для глобального миропорядка. То есть оно, по сути, обнуляет ООН. Хотя организация никуда не исчезнет, ​​а будет продолжать функции промоутера войны на стороне рф», — сказал Подоляк.

По его словам, «золотые условия», предложенные кремлю, обнуляют много договоренностей, которые должны продолжать оказывать существенное давление на россию. Однако предложения генсека ООН, наоборот — открывают все «калитки» для рф.

«россия понимает, что еще немного надавит — убьет несколько десятков, несколько сотен граждан Украины и дожмет такого, как Гутерреш. И мировое сообщество станет на колени перед россией. И, соответственно, мы получим выходрРоссии из этой войны максимально без категорических потерь. То есть она не будет отвечать за массовые убийства, насилие, похищение детей, нарушение международного права, разрушение гражданской инфраструктуры по всей Украине», — сказал Подоляк.

Он считает, что Гутерреш «зеленой дорожкой» пытается вытащить россию из финала войны, который плохо складывается для нее. При этом кремль, понимая, что имеет дело с трусливыми людьми, будет еще больше повышать ставки.

Советник главы ОПУ подчеркивает: россия не просто вышла из зерновой сделки, а демонстративно уничтожает инфраструктуру Украины. По словам Подоляка, россия, во-первых, в лице Украины уничтожает конкурента на мировом рынке.

«Во-вторых, хочет уничтожить нашу отрасль — одну из ключевых экспортно-ориентированных отраслей, которая дает нам большой доход в госбюджет. Третье — она хочет заместить Украину, то есть, устранить конкурента, выйти со своим продуктом, но при этом цена должна подняться, и таким образом рф будет компенсировать себе убытки на других отраслевых рынках. Четвертое — она ​​уничтожает сельскохозяйственные регионы — Николаевский, Херсонский, Одесский, Запорожский… уничтожает транспортно-логистическую инфраструктуру, элеваторы, порты», — акцентирует Подоляк.

Кроме того, россия показывает, что тотально контролирует акваторию Черного моря, препятствуя функционированию любого бизнеса без своего участия.

«То есть россия хочет не просто отмену санкций, а передела отраслевого рынка. И прикрываясь этими предложениями ООН, она будет это продолжать делать», — уверен советник.

При этом Украина показывает, что может работать через дунайские порты, через Хорватию, Румынию и сама сопровождать суда в Турцию. Более того, может сражаться за доминирование в акватории Черного моря, используя морские дроны.

«И сейчас рф настаивает на запрете для Украины атаковать что-нибудь в Черном море. Потому что это может повлиять в том числе на транспортировку ее нефти… это повлияет на ее доходы… По сути, опасаясь потерять нефтяные коридоры, рф давит на ООН», — отмечает Подоляк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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