Венгрия и россия подписали план совместного строительства АЭС — Finance.ua

Венгрия и россия подписали план совместного строительства АЭС Сегодня 14:32 — Энергетика

Венгрия и россия подписали план совместного строительства АЭС

МИД Венгрии и российская госкорпорация «Росатом» подписали график строительства атомной электростанции «Пакш-2».

Об этом сообщили министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, посетившие вместе стройплощадку в Пакше.

По словам Сийярто, подключение двух новых энергоблоков АЭС к сети намечено на начало 2030-х годов.

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«Это был долгий путь, но, наконец, работа будет связана с реальным строительством, а не с бумажной волокитой», — заявил глава МИД.

Лихачев, в свою очередь, заверил, что госкорпорация уделит проекту «особое внимание» и направит на него «лучшие силы».

«Внимание к этому проекту будет повышено», — сказал он.

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россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» двух новых энергоблоков № 5 и 6 («Пакш-2») в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» лицензию на строительство энергоблоков.

В мае текущего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС «Пакш-2» ожидается в конце 2024 — начале 2025 года, сообщал ранее глава «Росатома».

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