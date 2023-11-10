ЕС рассматривает альтернативный план помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии — Finance.ua

ЕС рассматривает альтернативный план помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии Сегодня 10:45 — Казна и Политика

ЕС рассматривает альтернативный план помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии

Страны Европейского Союза рассматривают запасной план для предоставления столь необходимой помощи Украине в ее борьбе с россией на случай, если Венгрия наложит вето на текущий пакет помощи в размере 50 миллиардов евро (53,4 миллиарда долларов).

По словам людей, знакомых с ходом дискуссии, это предложение будет включать в себя национальные гарантии со стороны государств-членов для привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который включает пакет и требует единогласия, пишет Bloomberg.

Дружественный кремлю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на скорейшее высвобождение по крайней мере части из более чем 30 миллиардов долларов средств ЕС для его страны, которые блок заморозил в прошлом году из-за опасений по поводу отката демократии.

Для Украины долгие дебаты в Брюсселе по поводу пакета помощи на следующий год вызывают тревогу, особенно учитывая, что Конгресс США также зашел в тупик по поводу предоставления Киеву большей помощи, особенно военной.

Некоторые страны выступают за то, чтобы в ближайшее время найти альтернативное решение для финансирования Украины, чтобы усилить давление на Орбана, рассказали люди, говорившие на условиях анонимности.

Однако министр экономики Испании Надя Кальвино, чья страна председательствует в ЕС, и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявили в четверг, что они стремятся добиться соглашения в рамках долгосрочного бюджета.

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«Нам необходимо добиться быстрого прогресса в принятии кредита для Украины. В прошлом году мы действительно обсуждали план Б. Нам удалось избежать этого сценария в прошлом году, поэтому я надеюсь, что мы сможем избежать этого сценария и в этом году», — заявил Домбровскис.

Опасения по поводу возможного венгерского вето и размышления о том, как его обойти, возникли в то время, когда Будапешт призвал к всестороннему обсуждению эффективности и устойчивости существующей стратегии ЕС по Украине, которая, как утверждается, не приносит результатов, говорят люди.

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Напомним, выступая перед законодателями Европейского парламента во вторник, комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что блок не может шантажироваться кем-либо из несогласных членов.

На этой неделе Венгрия заявила государствам-членам, что хочет оценить объем финансовой помощи и факторы риска, такие как коррупция. Венгрия обвинила ЕС в попытке шантажировать ее, якобы связав выделение средств ЕС с благословением Будапешта на увеличение помощи Украине — что чиновники ЕС неоднократно отрицали.

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УНІАН По материалам:

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