Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине — Finance.ua
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Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине

Мир
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Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине
Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине
Правительство Венгрии выступает за то, чтобы разделить масштабный пакет помощи Украине на две части, а не одобрять выделение всех 50 млрд евро сразу.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.
«Венгрия сказала государствам-членам на прошлой неделе, что 25 млрд евро будет достаточно для Украины на этом этапе. ЕС следует оценить свою помощь в середине периода 2024−2027 годов, когда помощь должна быть распределена, решив тогда, когда именно выделить оставшиеся средства в зависимости от потребностей Украины», — говорится в материале.
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Bloomberg отмечает, что вопреки широкому консенсусу в ЕС относительно продления помощи Украине, дружественное к кремлю правительство Венгрии регулярно пытается заблокировать выделение средств.
«Правительство премьер-министра Виктора Орбана приводит различные причины, среди которых собственная неспособность получить доступ к важным средствам ЕС из-за проблем с верховенством права и коррупцией, а также то, что в Венгрии называют „плохим отношением“ к венгерскому меньшинству в Украине», — отмечает агентство.
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Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия готовится выделить Венгрии 13 миллиардов евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с верховенством права, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета ЕС и оказания значительной финансовой помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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