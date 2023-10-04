Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине — Finance.ua

Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине Сегодня 13:34 — Мир

Венгрия хочет уменьшить новый европейский пакет помощи Украине

Правительство Венгрии выступает за то, чтобы разделить масштабный пакет помощи Украине на две части, а не одобрять выделение всех 50 млрд евро сразу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

«Венгрия сказала государствам-членам на прошлой неделе, что 25 млрд евро будет достаточно для Украины на этом этапе. ЕС следует оценить свою помощь в середине периода 2024−2027 годов, когда помощь должна быть распределена, решив тогда, когда именно выделить оставшиеся средства в зависимости от потребностей Украины», — говорится в материале.

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Bloomberg отмечает, что вопреки широкому консенсусу в ЕС относительно продления помощи Украине, дружественное к кремлю правительство Венгрии регулярно пытается заблокировать выделение средств.

«Правительство премьер-министра Виктора Орбана приводит различные причины, среди которых собственная неспособность получить доступ к важным средствам ЕС из-за проблем с верховенством права и коррупцией, а также то, что в Венгрии называют „плохим отношением“ к венгерскому меньшинству в Украине», — отмечает агентство.

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Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия готовится выделить Венгрии 13 миллиардов евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с верховенством права, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета ЕС и оказания значительной финансовой помощи Украине.

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Укрінформ По материалам:

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