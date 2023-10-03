FT: Брюссель планирует разморозить миллиарды евро для Венгрии в поисках поддержки Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

FT: Брюссель планирует разморозить миллиарды евро для Венгрии в поисках поддержки Украины

28
Еврокомиссия готовится выделить Венгрии миллиарды евро из фондов ЕС, которые заморожены из-за проблем с верховенством права в стране, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета Евросоюза и предоставления значительной финансовой помощи Украине.
Об этом стало известно изданию Financial Times от трех источников, знакомых с переговорами, пишет «Европейская правда».
Если замороженные еще в декабре прошлого года средства будут разблокированы, это станет победой премьер-министра Виктора Орбана, который пообещал блокировать любое увеличение бюджета ЕС до тех пор, пока Венгрия не получит доступ к нему.
Еврокомиссия намерена разморозить около 13 млрд евро финансирования для Венгрии до конца ноября, отметили три чиновника, информированные о переговорах.
Двое из них сказали, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана по увеличению бюджета.
В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов объединения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.