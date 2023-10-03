FT: Брюссель планирует разморозить миллиарды евро для Венгрии в поисках поддержки Украины — Finance.ua

FT: Брюссель планирует разморозить миллиарды евро для Венгрии в поисках поддержки Украины Сегодня 16:13

Еврокомиссия готовится выделить Венгрии миллиарды евро из фондов ЕС, которые заморожены из-за проблем с верховенством права в стране, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета Евросоюза и предоставления значительной финансовой помощи Украине.

Об этом стало известно изданию Financial Times от трех источников, знакомых с переговорами, пишет «Европейская правда».

Если замороженные еще в декабре прошлого года средства будут разблокированы, это станет победой премьер-министра Виктора Орбана, который пообещал блокировать любое увеличение бюджета ЕС до тех пор, пока Венгрия не получит доступ к нему.

Еврокомиссия намерена разморозить около 13 млрд евро финансирования для Венгрии до конца ноября, отметили три чиновника, информированные о переговорах.

Двое из них сказали, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана по увеличению бюджета.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов объединения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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