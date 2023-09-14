Венгрия обвинила Украину в росте инфляции на 0,5% — Finance.ua

Венгрия обвинила Украину в росте инфляции на 0,5%
Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию повлекло за собой рост цен на топливо, что прибавило 0,5% к значению инфляции в стране.
Об этом на брифинге для СМИ заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана — Гергели Гуйяш, передает Reuters.
По словам Гуйяша, «повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям».
«Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо в пять раз дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям», — заявил он.
Как отмечает Reuters, в августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более чем 25% в первом квартале. Но оказалась несколько выше ожиданий.
Это ударило по потреблению, поскольку реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.
В то же время Венгрия по-прежнему ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр до конца этого года, вероятно, в ноябре. Просто несколько позже, чем ожидалось прежде.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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