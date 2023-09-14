Венгрия обвинила Украину в росте инфляции на 0,5% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия обвинила Украину в росте инфляции на 0,5%

64
Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию повлекло за собой рост цен на топливо, что прибавило 0,5% к значению инфляции в стране.
Об этом на брифинге для СМИ заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана — Гергели Гуйяш, передает Reuters.
По словам Гуйяша, «повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям».
«Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо в пять раз дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям», — заявил он.
Как отмечает Reuters, в августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более чем 25% в первом квартале. Но оказалась несколько выше ожиданий.
Это ударило по потреблению, поскольку реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.
В то же время Венгрия по-прежнему ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр до конца этого года, вероятно, в ноябре. Просто несколько позже, чем ожидалось прежде.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.