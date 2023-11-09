Венгрия не хочет Украины в ЕС, потому что «с ней придет и война» — Сиярто — Finance.ua
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Венгрия не хочет Украины в ЕС, потому что «с ней придет и война» — Сиярто

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Венгрия не хочет Украины в ЕС, потому что «с ней придет и война» — Сиярто
Венгрия не хочет Украины в ЕС, потому что «с ней придет и война» — Сиярто, Фото: Danil Shamkin
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что пока в Украине не будет мира, она не подходит для членства в ЕС. По его словам, венгерская сторона не считает какой-либо прогресс по переговорам о вступлении Украины целесообразным.
Об этом он заявил в Facebook, цитируют венгерские ресурсы Híradó и Portfolio.
«Поскольку, по данным Еврокомиссии, Украина не выполнила условия, выдвинутые для кандидата на членство, мы не считаем каких-либо дальнейших шагов своевременными по переговорам о вступлении с Украиной», — сказал глава МИД Венгрии.
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Он добавил, что Венгрия будет считать дискуссию по поводу будущей политики Евросоюза по Украине «очень актуальной».
«Война в Украине продолжается. Мы видим, что ни свобода СМИ, ни свобода слова не соблюдаются. Выборы тоже не проводятся. Очевидно, было бы абсурдом, если бы в таких условиях институт Евросоюза или его члены высказывали свою позицию относительно того, как в Украине действуют институты верховенства права», — заявил Сиярто.
Венгерский министр также считает, что пока в Украине не будет мира, она, мол, не будет готова к членству в ЕС.
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«Война вместе с Украиной сейчас войдет в ЕС, чего мы, очевидно, не хотим и не можем хотеть. Расширение должно служить цели распространения мира, а не внесения войны в Евросоюз», — сказал он.
Также Сиярто добавил, что Венгрия ожидает, что Украина вернет венгерской общине в Закарпатье «все те права, которые она имела в 2015 году».
Напомним, 8 ноября Европейская комиссия официально порекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Согласно отчету Еврокомиссии, Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. В то же время, условием для вступления является продолжение выполнения незавершенных реформ в дальнейшем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
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