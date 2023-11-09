«Нас не будут шантажировать»: в ЕС заверили, что Венгрия не сможет заблокировать 50 миллиардов евро для Украины — Finance.ua

«Нас не будут шантажировать»: в ЕС заверили, что Венгрия не сможет заблокировать 50 миллиардов евро для Украины Сегодня 11:45

Еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан заявил, что Венгрии не удастся заблокировать увеличение бюджета Европейского союза, которое предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро.

Как сообщает Euobserver, Хан отверг слухи в СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешта в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 года и заявил, что их «не будут шантажировать».

Чиновник уточнил, что у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.

«Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов Евросоюза. Могут быть определенные задержки, если нам придется применять разные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить», — объяснил он.

Блокировка Венгрией денег для Украины

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Так, по словам источника Politico, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблему коррупции в Украине.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о выделении транша в 500 млн евро из европейского фонда мира для военной помощи Украине. Договоренность о восьмом транше Украины в 500 млн евро из европейского фонда мира еще не удалось достичь из-за позиции Венгрии.

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