Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС — Finance.ua

Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС
Министры иностранных дел стран ЕС снова не смогли договориться о предоставлении транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Соответствующее предложение заблокировала Венгрия.
Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует The Guardian.
По его словам, Будапешт и в дальнейшем будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира.
Он заявил, что правительство Виктора Орбана хочет от Киева «гарантий» относительно того, что венгерские фирмы больше не попадут в список международных спонсоров войны от украинского Агентства по предотвращению коррупции.
Сийярто также сообщил, что Венгрия столкнулась с «давлением» на сегодняшней встрече в связи с отказом предоставить Украине этот транш. По его словам, некоторые политики потребовали поддержать выплату в 500 миллионов евро.
Напомним, что страны ЕС еще с мая пытаются согласовать выделение 8-го транша Украине в размере 500 млн евро, однако все это время решение блокируется Будапештом.
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