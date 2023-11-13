Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС — Finance.ua

Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС Сегодня 17:41

Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС снова не смогли договориться о предоставлении транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Соответствующее предложение заблокировала Венгрия.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует The Guardian

По его словам, Будапешт и в дальнейшем будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира.

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Он заявил, что правительство Виктора Орбана хочет от Киева «гарантий» относительно того, что венгерские фирмы больше не попадут в список международных спонсоров войны от украинского Агентства по предотвращению коррупции.

Сийярто также сообщил, что Венгрия столкнулась с «давлением» на сегодняшней встрече в связи с отказом предоставить Украине этот транш. По его словам, некоторые политики потребовали поддержать выплату в 500 миллионов евро.

Напомним, что страны ЕС еще с мая пытаются согласовать выделение 8-го транша Украине в размере 500 млн евро, однако все это время решение блокируется Будапештом.

Слово і Діло По материалам:

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