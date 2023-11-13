Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС — Finance.ua
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Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС

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Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС
Венгрия снова заблокировала пакет помощи Украине на 500 млн евро от ЕС
Министры иностранных дел стран ЕС снова не смогли договориться о предоставлении транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Соответствующее предложение заблокировала Венгрия.
Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует The Guardian.
По его словам, Будапешт и в дальнейшем будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира.
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Он заявил, что правительство Виктора Орбана хочет от Киева «гарантий» относительно того, что венгерские фирмы больше не попадут в список международных спонсоров войны от украинского Агентства по предотвращению коррупции.
Сийярто также сообщил, что Венгрия столкнулась с «давлением» на сегодняшней встрече в связи с отказом предоставить Украине этот транш. По его словам, некоторые политики потребовали поддержать выплату в 500 миллионов евро.
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Напомним, что страны ЕС еще с мая пытаются согласовать выделение 8-го транша Украине в размере 500 млн евро, однако все это время решение блокируется Будапештом.
По материалам:
Слово і Діло
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