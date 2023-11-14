рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию — Finance.ua

рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию Сегодня 19:18 — Энергетика

рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию

В течение первых двух недель ноября Турция закупила у россии рекордное количество нефти.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время закупки нефти другими основными покупателями — Индией и Китаем — по мнению трейдеров, останутся на прежнем уровне, несмотря на снижение запланированных объемов.

Ожидается, что поставка нефти Urals в Турцию в ноябре превысит 1,4 млн тонн, что станет новым рекордом. По данным LSEG, с 1 по 15 ноября Турция закупила более 800 000 тонн нефти Urals, что на 200 000 тонн больше, чем за аналогичный период октября.

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Отмечается, что Турция увеличила импорт российской нефти, поскольку крупнейший нефтеперерабатывающий завод заключил соглашение с российским ЛУКОЙЛом на долгосрочные поставки нефти Urals. В ноябре компания планирует поставлять около 100 000 баррелей в сутки, что составляет половину мощности завода.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета россии в октябре выросли до 1,64 триллиона рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в предыдущем месяце и является самым высоким месячным показателем с апреля 2022 года.

Напомним, в ЕС анонсировали новый пакет санкций в отношении рф, одним из пунктов которого должно быть усиление лимита цены на российскую нефть.

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