рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию — Finance.ua

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рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию

Энергетика
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рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию
рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию
В течение первых двух недель ноября Турция закупила у россии рекордное количество нефти.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время закупки нефти другими основными покупателями — Индией и Китаем — по мнению трейдеров, останутся на прежнем уровне, несмотря на снижение запланированных объемов.
Ожидается, что поставка нефти Urals в Турцию в ноябре превысит 1,4 млн тонн, что станет новым рекордом. По данным LSEG, с 1 по 15 ноября Турция закупила более 800 000 тонн нефти Urals, что на 200 000 тонн больше, чем за аналогичный период октября.
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Отмечается, что Турция увеличила импорт российской нефти, поскольку крупнейший нефтеперерабатывающий завод заключил соглашение с российским ЛУКОЙЛом на долгосрочные поставки нефти Urals. В ноябре компания планирует поставлять около 100 000 баррелей в сутки, что составляет половину мощности завода.
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета россии в октябре выросли до 1,64 триллиона рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в предыдущем месяце и является самым высоким месячным показателем с апреля 2022 года.
Напомним, в ЕС анонсировали новый пакет санкций в отношении рф, одним из пунктов которого должно быть усиление лимита цены на российскую нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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