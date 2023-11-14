рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию — Finance.ua

рф рекордно нарастила экспорт нефти в Турцию
В течение первых двух недель ноября Турция закупила у россии рекордное количество нефти.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время закупки нефти другими основными покупателями — Индией и Китаем — по мнению трейдеров, останутся на прежнем уровне, несмотря на снижение запланированных объемов.
Ожидается, что поставка нефти Urals в Турцию в ноябре превысит 1,4 млн тонн, что станет новым рекордом. По данным LSEG, с 1 по 15 ноября Турция закупила более 800 000 тонн нефти Urals, что на 200 000 тонн больше, чем за аналогичный период октября.
Отмечается, что Турция увеличила импорт российской нефти, поскольку крупнейший нефтеперерабатывающий завод заключил соглашение с российским ЛУКОЙЛом на долгосрочные поставки нефти Urals. В ноябре компания планирует поставлять около 100 000 баррелей в сутки, что составляет половину мощности завода.
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета россии в октябре выросли до 1,64 триллиона рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в предыдущем месяце и является самым высоким месячным показателем с апреля 2022 года.
Напомним, в ЕС анонсировали новый пакет санкций в отношении рф, одним из пунктов которого должно быть усиление лимита цены на российскую нефть.
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