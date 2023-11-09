Индия сэкономила $2,7 миллиарда за счет скидок на российскую нефть Reuters — Finance.ua

Индия сэкономила $2,7 миллиарда за счет скидок на российскую нефть Reuters Сегодня 10:14 — Энергетика

Индия сэкономила $2,7 миллиарда за счет скидок на российскую нефть Reuters

Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов за первые 9 месяцев 2023 года, импортируя российскую нефть со скидкой, что помогло ей поддержать экономический рост и ослабить давление на ее торговый дефицит.

Об этом пишет Reuters.

Индия — третий крупнейший импортер и потребитель нефти в мире — заменила Европу как крупнейшего покупателя морской российской нефти в этом году после того, как Запад ввел санкции против рф из-за ее вторжения в Украину.

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Доступ к дешевой российской нефти позволил Индии сократить импорт с Ближнего Востока, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок Саудовской Аравией с июля.

По данным министерства торговли Индии, с января по сентябрь Индия импортировала около 70 млн метрических тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 миллиона баррелей в сутки, включая российскую нефть, импортированную из Южной Кореи, Греции и Испании через перевалочные пункты.

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Средняя цена на поставляемую на индийские нефтеперерабатывающие заводы российскую нефть составляла 525,60 долл. за тонну за этот период, включая расходы по доставке и страхованию, свидетельствуют расчеты Reuters.

Для сравнения, средняя стоимость доставки нефти из Ирака, по качеству схожей с российской нефтью Urals средней кислотности, на которую приходится большая часть закупок Индии у россии, составила 564,46 долларов за тонну за тот же период.

«По расчетам, это равно экономии 2,7 миллиарда долларов для Индии по сравнению с тем, что она заплатила бы, если бы покупала иракскую нефть. россия опередила Ирак как главный поставщик нефти в Индию, а Саудовская Аравия отошла на третье место», — пишет агентство.

Китай, крупнейший мировой импортер нефти, сэкономил в этом году почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти из стран, находящихся под западными санкциями, в том числе из россии, свидетельствуют расчеты Reuters.

При этом в отличие от Китая Индия не покупает венесуэльскую и иранскую нефть.

Импортируя российскую нефть, индийские нефтепереработчики получают выгоду от более низких затрат на сырье, что повысило валовую маржу нефтепереработки и сократило потери доходов от субсидированных розничных продаж горючего.

Государственные нефтеперерабатывающие компании не пересматривали цены на нефтепродукты уже больше года, помогая правительству сдерживать инфляцию, в то время как спрос на нефтепродукты в текущем году вырос примерно на 14%, добавляет Reuters.

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Економічна Правда По материалам:

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