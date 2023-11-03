Как изменятся мировые цены на нефть в ближайшие годы: НБУ обновил прогноз — Finance.ua
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Как изменятся мировые цены на нефть в ближайшие годы: НБУ обновил прогноз

Энергетика
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Как изменятся мировые цены на нефть в ближайшие годы: НБУ обновил прогноз
Как изменятся мировые цены на нефть в ближайшие годы: НБУ обновил прогноз
Мировые цены на нефть и газ существенно снизятся в 2023 году по сравнению с рекордными уровнями прошлого года. В следующем году цены будут стабильными.
Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Цены на нефть

Мировые цены на нефть пересмотрены в сторону повышения из-за ограничительной политики стран ОПЕК, которая будет действовать до конца 2024 года (дольше, чем раньше ожидалось), более жесткие меры Саудовской Аравии по объемам добычи, ограничения экспорта россией и более устойчивого спроса США.
«Однако наращивание производства США, отдельными странами Латинской Америки и Африки сформирует снижающее давление на цены. Дополнительным фактором станет продажа неконтролируемой нефти из пяти стран: Ирана, Ирака, Ливии, Нигерии и Венесуэлы», — говорится в прогнозе.
По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цена упадет на 15,4% до 84,4 долларов, в 2024 году вырастет на 2,0% до 86,1 долларов, в 2025 году упадет на 13,2% до 74,7 долларов баррель.
Как изменятся мировые цены на нефть в ближайшие годы: НБУ обновил прогноз

Цены на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличение производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.
«В то же время из-за увеличения доли СПГ на европейском рынке, что усилит конкурентную борьбу за него с рынком Азии, волатильность цен на газ остается высокой», — говорится в отчете.
По данным НБ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году выросли на 136,8% до 1362,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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