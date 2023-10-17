США работают над мерами по удорожанию транспортировки нефти из рф — Минфин Сегодня 11:29 — Энергетика

США работают над мерами по удорожанию транспортировки нефти из рф — Минфин

Соединенные Штаты на новом этапе внедрения потолка цен на российскую нефть активно работают по двум направлениям: введение санкций против тех, кто обходит ограничения, а также увеличение расходов рф при транспортировке нефти по морю.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностренд.

«Мы рассматриваем множество разных способов повысить расходы россии, с которыми сталкивается ее теневой флот. Как для того, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению, так и для того, чтобы, когда кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, чтобы продолжил извлекать средства из военных фондов», — заявил Ван Ностренд.

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Он также отметил, что США и союзники поначалу своим планом предоставили рф право сделать трудный выбор. кремль мог бы придерживаться установленного лимита цен на нефть и продавать энергоноситель со значительной скидкой, или инвестировать огромные средства в «теневой флот». Подобные инвестиции способствуют растущему бюджетному дефициту россии.

«Доходы россии от экспорта энергоносителей — основного источника доходов кремля — снизились на 44% по сравнению с прошлым годом, что вызвало общественную тревогу со стороны российских экономических чиновников. А поскольку эта цифра не учитывает больших затрат, которые россия понесла, пытаясь построить альтернативную экосистему корабля и услуг, реальные экономические потери для кремля значительно выше», — добавил он.

Потолок цен на российскую нефть

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы россии. Поэтому «Большая семерка» отложила пересмотр ценового потолка на российскую нефть.

Недавно министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки готовятся принять жесткие меры в отношении россии за нарушение ею установленного ценового потолка на нефть.

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