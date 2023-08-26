Мировой спрос на строительство танкеров за полгода вырос в 3,6 раза — Finance.ua

Мировой спрос на строительство танкеров за полгода вырос в 3,6 раза Сегодня 03:22 — Мир

Мировой спрос на строительство танкеров за полгода вырос в 3,6 раза

Общий объем портфеля заказов на строительство танкеров в первом полугодии 2023 г. вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Спрос на новые балкерные суда увеличился на 19,7%, а на контейнеровозы упал в 3,4 раза.

Об этом говорится в исследовании сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue.

Общий объем заказов на новые суда снизился, и по сравнению с прошлым годом их количество не достигло рекордного уровня, который наблюдался в последние два года. На данный момент в портфель добавлено 466 грузовых судов, что на 23% меньше, чем в 2022 году.

Сокращение количества заказов на новые суда, особенно в секторе контейнеровозов, отражает более слабые глобальные макроэкономические перспективы, поскольку интерес к этому грузовому транспорту достиг точки насыщения и сейчас стал снижаться. Ставки для этого сектора упали и сейчас стабилизируются по сравнению с историческими максимумами 2022 года. Количество контрактов на контейнеровозы сократилось с 295 в первом полугодии прошлого года до 86 этого года.

В то же время, несмотря на стремление к более экологичным источникам энергии, что в прошлом году привело к увеличению числа заказов на LNG-суда, количество контрактов на строительство новых танкеров снова увеличилось, а на газовозы — сократилось в 2,8 раза, до 32-х. Греция вновь заняла первое место по заявкам на нефтяные суда, разместив почти половину из них — 47,9%, затем следует Япония с 31,6% и ОАЭ — 6,9%.

«После затишья в первом полугодии 2022 года спрос на танкеры возродился, а доходы укрепились благодаря изменению торговых маршрутов и росту спроса на тонно-мили из-за полномасштабного военного вторжения рф в Украину», — говорится в исследовании.

За рассматриваемый период было подписано 120 контрактов на новые суда. Основными из них являются 10 танкеров LR2 дедвейтом 115 тыс. тонн $62 млн. для греческой Dynacom Tankers, которые планируется построить на верфи Dalian Shipbuilding и поставить в 2025—2026 годах.

В этом году в заказах в газовом секторе лидирует Япония, подтверждено 18 контрактов или 30% всего объема. Большинство из них касалось больших газовозов вместимостью 174 тыс. кубометров. Второе место занимает Греция с 13 договорами, 16,6%, на третьем месте — Сингапур с 6 позициями (6%). В январе стоимость Large LNG достигла исторического максимума $257,4 млн и оставалась выше $250 млн до конца первой половины года.

В конце июня планка поднялась еще выше: NYK Line заказала два Large LNG вместимостью 174 тыс. кубометров за $261,3 млн. каждый. Они будут построены Hyundai Mipo и доставлены в 2026—2027 годах.

Стареющий балкерный флот, экологические требования и высокие ставки в последнее время также вызвали интерес к строительству новых судов в этом секторе, поскольку площади на верфях становятся доступными, а заказы на новые контейнеры сокращаются. Так, количество контрактов здесь выросло на 20%, до 200. Стоимость новых заказов на сухогрузы в первой половине года заметно увеличилась. К примеру, цены на Panamax дедвейтом 82 тыс. тонн выросли примерно на 10,3% - до $37,6 млн.

В общей сложности первое место как самый популярный выбор для строительства новых судов заняли китайские верфи: на них в первом полугодии было размещено 279 заказов, или около 62,1% от общего объема, причем большинство пришлось на балкеры. Южная Корея завоевала второе место — 27% и 121 заявку. Япония снова оказалась на третьем месте с показателем 8,9%, хотя эта доля снизилась с 14,8% в прошлом году. На вьетнамские верфи приходилось около 1,3% заказов, а Филиппины — 0,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.