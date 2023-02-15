Какие санкции готовит ЕС против владельца «тайного флота» российских танкеров — Politico Сегодня 11:15

Европейский союз планирует ввести санкции против судоходной компании SUN Ship Management Ltd, которая помогает рф в обходе западных ограничений на экспорт нефти.

Об этом Politico сообщили три дипломата, ознакомленных с планами Евросоюза по поводу дальнейших антироссийских санкций. По данным издания, в апреле 2022 года компания тайно «приютила» у себя 92 судна российской государственной компании «Совкомфлот» для организации дальнейших перевозок российского топлива на случай санкций Запада.

Более того, компания SUN даже сменила свое официальное имя, чтобы избежать ассоциаций с «Совкомфлотом». Раньше она называлась SCF Management Services.

После начала войны рф против Украины нефтяные перевозки SUN стали одним из основных источников прибыли для рф, как пишет издание. Компания имеет контракты с множеством стран под видом иностранного предприятия.

В настоящее время компания официально базируется в Дубае. На ее сайте отмечено, что основными бенефициарами SUN являются граждане ОАЭ и рф. Само предприятие «управляется транснациональными корпорациями». В настоящее время флот SUN состоит из 92 кораблей, занимающихся перевозками нефти под флагами Либерии и Кипра. В среднем танкеры вмещают в себя более 150 000 тонн нефти.

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УНІАН По материалам:

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