Связанный с россией нефтяной танкерный флот сократился в десять раз, — Bloomberg Сегодня 10:14 — Энергетика

Связанный с россией нефтяной танкерный флот сократился в десять раз, — Bloomberg

Теневой флот танкеров, использовавшийся для транспортировки российской нефти в Индию, значительно сократился. В настоящее время он состоит только из 4 судов.

Об этом сообщает Bloomberg

Согласно данным Equasis, компания Gatik Ship Management из Мумбая сейчас управляет флотом лишь из четырех нефтяных танкеров. Однако в апреле эта компания владела 42 суднами, большинство из которых было приобретено менее чем за год.

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«Трудно понять, что действительно произошло с флотом. Суда, больше не находящиеся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем целого ряда компаний, структура собственности которых также непонятна», — пишут в Bloomberg.

Компания Gatik привлекла внимание еще в начале этого года, поскольку ее флот очень быстро стал расти. Еще больше вопросов вызвало то, что большая часть этих танкеров перевозила российскую нефть. Часть флота после того, как нарушила ценовой потолок на транспортировку российской нефти, потеряла доступ к отраслевой страховке.

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Некоторые корабли также потеряли классификацию в Lloyd’s Register, являющейся одной из ключевых служб, подтверждающей основные технические стандарты для судов. Также в апреле 2023 года Американский клуб страховщиков отозвал страховку для танкеров индийского флота.

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Телеканал 24 По материалам:

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