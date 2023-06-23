Индия закупает у россии нефть по рекордным показателям — Finance.ua

Индия закупает у россии нефть по рекордным показателям Сегодня 07:17 — Энергетика

Индия закупает у россии нефть по рекордным показателям

Импорт российской нефти в Индию в мае 2023 года достиг рекордного уровня — 1,95 миллиона баррелей в день. Это привело к сокращению закупок из Ирака и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индия, третий в мире потребитель и импортер нефти, покупает более 80% нефти на зарубежных рынках. Ее нефтепереработчики потребляют дешевую российскую нефть после того, как ЕС ввел санкции против москвы за ее вторжение в Украину.

Читайте также россия снова заявляет, что сократит добычу нефти в 2024 году

Анализ данных показал, что на российскую нефть приходилось около 40% импорта сырой нефти в Индию в мае, сократив импорт из Ирака до трехлетнего минимума и Саудовской Аравии до самого низкого уровня с сентября 2021 года.

Согласно данным, Индия импортирует нефть из Ирака и Саудовской Аравии все меньше с каждым месяцем на 13%. Общий майский импорт нефти в Индию незначительно вырос по сравнению с апрелем до 4,8 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что импорт из россии будет оставаться высоким, поскольку цена остается намного ниже ближневосточной нефти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.