россия снова заявляет, что сократит добычу нефти в 2024 году — Finance.ua
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россия снова заявляет, что сократит добычу нефти в 2024 году

Энергетика
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Российская квота добычи нефти в рамках договоренностей в формате ОПЕК+ в 2024 году снизится на 650 тысяч баррелей в сутки.
Об этом пишет российская служба Радио Свобода.
Как пишет издание, это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+ в Вене 4 июня.
В то же время, по словам российского вице-премьера Александра Новака, россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.
На 2023 год квота россии составляет 10,478 млн баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9,828 млн (а с учетом добровольного сокращения — до 9,328 млн).
При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной — 10,478 млн баррелей. В целом страны ОПЕК+ договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учета добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами.
Цель сокращений — остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, в месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
На пресс-конференции после встречи ОПЕК+ Новак заявил, что у россии и Саудовской Аравии нет никаких разногласий.
По материалам:
Економічна Правда
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