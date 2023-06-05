россия снова заявляет, что сократит добычу нефти в 2024 году — Finance.ua

россия снова заявляет, что сократит добычу нефти в 2024 году Сегодня 15:34 — Энергетика

Российская квота добычи нефти в рамках договоренностей в формате ОПЕК+ в 2024 году снизится на 650 тысяч баррелей в сутки.

Об этом пишет российская служба Радио Свобода.

Как пишет издание, это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+ в Вене 4 июня.

В то же время, по словам российского вице-премьера Александра Новака, россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.

На 2023 год квота россии составляет 10,478 млн баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9,828 млн (а с учетом добровольного сокращения — до 9,328 млн).

При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной — 10,478 млн баррелей. В целом страны ОПЕК+ договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учета добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами.

Цель сокращений — остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, в месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

На пресс-конференции после встречи ОПЕК+ Новак заявил, что у россии и Саудовской Аравии нет никаких разногласий.

Економічна Правда По материалам:

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