Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть — Finance.ua
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Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть

Энергетика
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Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть
Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть
Индийские нефтепереработчики начали оплачивать часть импорта сырой нефти из россии китайскими юанями.
Об этом со ссылкой на осведомленных в этом вопросе собеседников в индийском правительстве сообщает Reuters.
После введенных западными государствами санкций против россии за ее вторжение в Украину москва вынуждена была перенаправить экспорт своих энергоносителей на восток, и именно Индия стала крупнейшим покупателем морской российской нефти. Тем не менее, встал вопрос расчетов, которые стали проблематичными в условиях жестких антироссийских ограничений.
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Доллар США в течение длительного времени являлся основной валютой на мировом нефтяном рынке, в том числе для закупок Индией, однако теперь для операций с российскими поставщиками все большее значение приобретает юань, роль которого в финансовой системе россии стремительно выросла после лишения москвы доступа к финансовым сетям доллара и евро.
Китай также рассчитывается юанями за большую часть импорта энергоресурсов из россии, которая, установив самые низкие цены на свое сырье, опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года.
Собеседники издания рассказали, что крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране Indian Oil в июне стал первым государственным нефтеперерабатывающим предприятием, оплачивавшим некоторые партии российской нефти в юанях.
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По меньшей мере два из трех крупных частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также платят за часть российского импорта в юанях.
В то же время ни один из частных нефтепереработчиков Индии — Reliance Industries, поддерживаемая россией Nayara Energy и HPCL Mittal Energy, не ответил на запросы Reuters о комментариях. Indian Oil также проигнорировала просьбу о комментарии.
Рост платежей в юанях подтолкнул усилия Пекина по интернационализации своей валюты, поскольку китайские банки лоббируют ее использование почти исключительно для торговли российской нефтью.
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В марте Reuters, со ссылкой на индийских правительственных чиновников и банковские источники, сообщило, что Индия попросила банки и трейдеров избегать использования юаня для оплаты российского импорта из-за политических разногласий и территориальных конфликтов с Китаем. Означают ли недавние покупки с расчетами юанями изменение этой позиции, правительству пока неизвестно.
Импорт Индией российской сырой нефти вырос до рекордных показателей в мае, причем российское сырье составило 40% общего импорта нефти Индией по сравнению с 16,5% годом ранее. Из-за более дешевой нефти из россии Индия уменьшила закупки из Ирака и Саудовской Аравии.
В то время как западные санкции против москвы Индия не признает и закупки ею российской нефти могут не нарушать их, индийские банки осторожно относятся к платежам за такой импорт.
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В мае Государственный банк Индии, главный кредитор страны и ключевой банкир для государственных нефтеперерабатывающих заводов, отклонил запрос Indian Oil на платеж в долларах за груз, доставленный «роснефтью».
Груз был загружен на танкер NS Bora, который находился в распоряжении дубайской компании Sun Ship Management, связанной с находящейся под западными санкциями крупнейшей российской государственной судоходной компанией «Совкомфлот».
В июне Indian Oil воспользовалась услугами частного индийского кредитора ICICI Bank, чтобы урегулировать торговлю с «роснефтью», заплатив поставщику в китайских юанях. Некоторые частные индийские нефтепереработчики также используют аналогичный механизм для расчетов за российскую нефть.
Ожидается, что схема расчетов с российскими поставщиками в юанях будет использоваться и дальше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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