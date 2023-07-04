Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть — Finance.ua

Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть Сегодня 22:39 — Энергетика

Индийские компании начали платить юанями за российскую нефть

Индийские нефтепереработчики начали оплачивать часть импорта сырой нефти из россии китайскими юанями.

Об этом со ссылкой на осведомленных в этом вопросе собеседников в индийском правительстве сообщает Reuters

После введенных западными государствами санкций против россии за ее вторжение в Украину москва вынуждена была перенаправить экспорт своих энергоносителей на восток, и именно Индия стала крупнейшим покупателем морской российской нефти. Тем не менее, встал вопрос расчетов, которые стали проблематичными в условиях жестких антироссийских ограничений.

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Доллар США в течение длительного времени являлся основной валютой на мировом нефтяном рынке, в том числе для закупок Индией, однако теперь для операций с российскими поставщиками все большее значение приобретает юань, роль которого в финансовой системе россии стремительно выросла после лишения москвы доступа к финансовым сетям доллара и евро.

Китай также рассчитывается юанями за большую часть импорта энергоресурсов из россии, которая, установив самые низкие цены на свое сырье, опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года.

Собеседники издания рассказали, что крупнейший покупатель российской сырой нефти в стране Indian Oil в июне стал первым государственным нефтеперерабатывающим предприятием, оплачивавшим некоторые партии российской нефти в юанях.

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По меньшей мере два из трех крупных частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также платят за часть российского импорта в юанях.

В то же время ни один из частных нефтепереработчиков Индии — Reliance Industries, поддерживаемая россией Nayara Energy и HPCL Mittal Energy, не ответил на запросы Reuters о комментариях. Indian Oil также проигнорировала просьбу о комментарии.

Рост платежей в юанях подтолкнул усилия Пекина по интернационализации своей валюты, поскольку китайские банки лоббируют ее использование почти исключительно для торговли российской нефтью.

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В марте Reuters, со ссылкой на индийских правительственных чиновников и банковские источники, сообщило, что Индия попросила банки и трейдеров избегать использования юаня для оплаты российского импорта из-за политических разногласий и территориальных конфликтов с Китаем. Означают ли недавние покупки с расчетами юанями изменение этой позиции, правительству пока неизвестно.

Импорт Индией российской сырой нефти вырос до рекордных показателей в мае, причем российское сырье составило 40% общего импорта нефти Индией по сравнению с 16,5% годом ранее. Из-за более дешевой нефти из россии Индия уменьшила закупки из Ирака и Саудовской Аравии.

В то время как западные санкции против москвы Индия не признает и закупки ею российской нефти могут не нарушать их, индийские банки осторожно относятся к платежам за такой импорт.

В мае Государственный банк Индии, главный кредитор страны и ключевой банкир для государственных нефтеперерабатывающих заводов, отклонил запрос Indian Oil на платеж в долларах за груз, доставленный «роснефтью».

Груз был загружен на танкер NS Bora, который находился в распоряжении дубайской компании Sun Ship Management, связанной с находящейся под западными санкциями крупнейшей российской государственной судоходной компанией «Совкомфлот».

В июне Indian Oil воспользовалась услугами частного индийского кредитора ICICI Bank, чтобы урегулировать торговлю с «роснефтью», заплатив поставщику в китайских юанях. Некоторые частные индийские нефтепереработчики также используют аналогичный механизм для расчетов за российскую нефть.

Ожидается, что схема расчетов с российскими поставщиками в юанях будет использоваться и дальше.

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Укрінформ По материалам:

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