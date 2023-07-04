Британская Shell продолжает продавать российский газ — Finance.ua

Британская Shell продолжает продавать российский газ Сегодня 05:40 — Энергетика

Британская Shell продолжает продавать российский газ

Британско-нидерландский нефтегазовый гигант Shell, пообещавший остановить продажу российской нефти и газа еще 8 марта 2022 года, продолжает реализовывать углеводороды из рф.

Об этом говорится в отчете мониторинговой неприбыльной организации Global Witness.

По словам аналитиков организации, в 2022 году на Shell приходилось 12% российской морской торговли сжиженным природным газом (СПГ), а компания вошла в пятерку крупнейших продавцов сжиженного газа в рф.

В мае этого года Shell выкупила груз танкера, следовавшего по маршруту от порта Сабетта на полуострове Ямал в конечный пункт назначения — Гонконг. Аналитики предполагают, что этот танкер может перевезти около 160 тысяч кубометров СПГ.

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Украинские власти неоднократно призывали компанию Shell покинуть нефтегазовый рынок рф. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко обратился с письмом в CEO компании Shell Ваэлю Саванну. В нем украинский чиновник советует не брать около 1 миллиарда долларов США из бюджета россии по проекту Сахалин, ибо это «кровавые деньги в чистом виде».

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НВ По материалам:

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