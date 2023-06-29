Как менялись объемы потребления угля в Евросоюзе — Finance.ua

Как менялись объемы потребления угля в Евросоюзе Сегодня 06:55 — Энергетика

Как менялись объемы потребления угля в Евросоюзе

Несмотря на прогноз энергетического кризиса этой зимой страны Евросоюза смогли сократить потребление газа и угля, значительные запасы которого были созданы перед введением эмбарго на импорт из россии.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

С начала 2000-х и до 2015 года больше всего бурого угля среди стран Европейского Союза потребляли Германия, Греция и Польша. С 2016 года место Греции в этой тройке заняла Чехия, в прошлом году в топ-3 вошли Германия, Польша и Болгария.

Инфографика: «Слово и дело»

В целом с начала столетия страны Евросоюза практически ежегодно снижали объем потребления бурого угля. Наиболее значительный уровень потребления сократился в 2019—2020 годах — 308,1 млн тонн (-17,2%) и 247,6 млн тонн (-19,7%) соответственно.

Последние несколько лет уровень потребления бурого угля рос: 2021 год — 278,8 млн тонн (+12,6%), 2022 год — 294,8 млн тонн (+5,7%).

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Потребление каменного угля в Евросоюзе по сравнению с началом 2000-х сократилось почти вдвое. К 2008 году страны ЕС ежегодно использовали более 300 млн тонн каменного угля, с 2019 года — уже менее 200 млн тонн в год.

Так, в 2019 году было использовано 179,2 млн тонн каменного угля (-19,1%), в 2020 году — 145,1 млн тонн (-19%). В 2021 году уровень потребления вырос на 13,8% - до 165,2 млн тонн. В прошлом году было использовано на 0,1% меньше.

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До 2017 года в топ-3 лидеров по объему использования этого вида угля входили Польша, Германия и Великобритания. Затем место Британии заняла Испания, выбывшая из лидеров в 2019 году. Затем в тройку, кроме Польши и Германии, входили Италия и Нидерланды.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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