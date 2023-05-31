Импорт угля в Украину упал в 24 раза — Finance.ua

Импорт угля в Украину упал в 24 раза Сегодня 06:48 — Энергетика

Импорт угля в Украину упал в 24 раза

Украина в январе-апреле 2023 года снизила импорт каменного угля и антрацита в 23,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 173,59 тыс. тонн.

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $66,362 млн, что в 14,5 раза меньше, чем в январе-апреле 2022-го ($964,912 млн).

Среди топ-стран, из которых Украина импортировала уголь:

Австралия, из которой поступил уголь на $33,432 млн (50,38% всех поставок);

США — на $19,399 млн (29,23%);

Польша — на $10,855 млн (16,36%);

другие страны — на $2,676 млн (4,03%).

В январе-апреле 2023 г. Украина экспортировала 154,12 тыс. тонн угля на $44,21 млн.

Основные покупатели украинского угля:

Словакия — на $30,501 млн;

Венгрия — на $8,349 млн;

Польша — на $2,676 млн;

другие страны — на $2,684 млн.

По итогам 2022 года Украина сократила импорт угля каменного и антрацита в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом — до 4,63 млн тонн. Уголь был импортирован на $1,18 млрд, что в 2,1 раза меньше, чем в 2021-м ($2,49 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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