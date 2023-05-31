Импорт угля в Украину упал в 24 раза — Finance.ua

Импорт угля в Украину упал в 24 раза
Украина в январе-апреле 2023 года снизила импорт каменного угля и антрацита в 23,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 173,59 тыс. тонн.
Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $66,362 млн, что в 14,5 раза меньше, чем в январе-апреле 2022-го ($964,912 млн).
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Среди топ-стран, из которых Украина импортировала уголь:
- Австралия, из которой поступил уголь на $33,432 млн (50,38% всех поставок);
- США — на $19,399 млн (29,23%);
- Польша — на $10,855 млн (16,36%);
- другие страны — на $2,676 млн (4,03%).
В январе-апреле 2023 г. Украина экспортировала 154,12 тыс. тонн угля на $44,21 млн.
Основные покупатели украинского угля:
- Словакия — на $30,501 млн;
- Венгрия — на $8,349 млн;
- Польша — на $2,676 млн;
- другие страны — на $2,684 млн.
По итогам 2022 года Украина сократила импорт угля каменного и антрацита в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом — до 4,63 млн тонн. Уголь был импортирован на $1,18 млрд, что в 2,1 раза меньше, чем в 2021-м ($2,49 млрд).
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