Импорт угля в Украину упал в 24 раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Импорт угля в Украину упал в 24 раза

Энергетика
0
Импорт угля в Украину упал в 24 раза
Импорт угля в Украину упал в 24 раза
Украина в январе-апреле 2023 года снизила импорт каменного угля и антрацита в 23,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 173,59 тыс. тонн.
Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $66,362 млн, что в 14,5 раза меньше, чем в январе-апреле 2022-го ($964,912 млн).
Читайте также
Среди топ-стран, из которых Украина импортировала уголь:
  • Австралия, из которой поступил уголь на $33,432 млн (50,38% всех поставок);
  • США — на $19,399 млн (29,23%);
  • Польша — на $10,855 млн (16,36%);
  • другие страны — на $2,676 млн (4,03%).
В январе-апреле 2023 г. Украина экспортировала 154,12 тыс. тонн угля на $44,21 млн.
Основные покупатели украинского угля:
  • Словакия — на $30,501 млн;
  • Венгрия — на $8,349 млн;
  • Польша — на $2,676 млн;
  • другие страны — на $2,684 млн.
По итогам 2022 года Украина сократила импорт угля каменного и антрацита в 4,2 раза по сравнению с 2021 годом — до 4,63 млн тонн. Уголь был импортирован на $1,18 млрд, что в 2,1 раза меньше, чем в 2021-м ($2,49 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.