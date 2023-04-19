Галущенко: мы прошли отопительный сезон на угле исключительно собственной добычи — Finance.ua

Галущенко: мы прошли отопительный сезон на угле исключительно собственной добычи Сегодня 10:34 — Энергетика

Галущенко: мы прошли отопительный сезон на угле исключительно собственной добычи

Украина прошла отопительный сезон 2022/2023 без закупки импортного угля, полностью обеспечив потребности тепловой генерации углем отечественной добычи.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на пресс-конференции об итогах отопительного сезона 2022/2023 года.

По его словам, к началу сентября 2022 года на складах было накоплено более 2 млн тонн угля. В то же время, определенный запас использовали для частичного замещения мощности оккупированной ЗАЭС, которая в сентябре прекратила генерировать электроэнергию.

«На начало отопительного сезона запасы угля на складах составляли 1,5 млн тонн, что позволило нам рассчитывать на достаточно спокойное прохождение ОЗУ», — добавил глава Минэнерго.

Министр также отметил важную роль решения о газовом ПСО. Его принятие позволило обеспечить работу ТЭС и ТЭЦ, на которые не было физической возможности поставлять уголь, в частности из-за повреждения путей.

«Газ поставлялся только на те блоки, проектным топливом которых является уголь марки А, который не добывается на контролируемых Украиной территориях. С точки зрения безопасности снабжения электроэнергией это решение было совершенно взвешенным, правильным. Оно позволило генерации и работать производить электроэнергию», — отметил министр.

Герман Галущенко сообщил, что на конец отопительного сезона запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляли 1,2 млн тонн, а по состоянию на сегодняшний день они увеличились уже до 1,5 млн тонн: «То есть мы вышли на накопление угля уже для подготовки к следующему сезону».

Министр также отметил, что большой вес для прохождения ОЗУ имело решение о запрете экспорта газа собственной добычи, принятое в феврале 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения. К началу ОЗУ в газовых хранилищах было накоплено 14,1 млрд кубов газа.

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«Это дало нам возможность спокойно пройти сезон. На сегодняшний день в хранилищах более 9 млрд кубов, и мы ожидаем, что будем иметь необходимые объемы накопления до следующего отопительного сезона», — отметил Герман Галущенко.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что запасы газа должны формироваться с учетом того, что может возникнуть необходимость дополнительного ресурса для нужд тепловой генерации.

«Использование газа в случае невозможности доставить на ТЭС и ТЭЦ уголь из-за разрушения путей — это опция, которую нам нужно иметь. Обеспечение потребителя — приоритет для государства, и мы создаем механизмы, позволяющие использовать любой ресурс для того, чтобы потребители получали электроэнергию», — подчеркнул Герман Галущенко.

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