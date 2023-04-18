Экспорт электроэнергии в ЕС влияет на тарифы для рядовых украинцев: министр объяснил связь — Finance.ua

Экспорт электроэнергии в ЕС влияет на тарифы для рядовых украинцев: министр объяснил связь Сегодня 16:43 — Энергетика

Экспорт электроэнергии в ЕС влияет на тарифы для рядовых украинцев: министр объяснил связь

Экспорт электроэнергии из Украины помогает удерживать тарифы на «свет» на текущем уровне (1,44 грн за кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, и 1,68 грн при более высоком). Однако невозможно сказать, сколько будет продолжаться продажа тока за границу.

Экспорт будет остановлен в случае, если в Украине опять возникнет дефицит генерации. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на пресс-конференции.

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Галущенко назвал экспорт электроэнергии еще одним источником поддержки тарифов для населения. Так, с открытием экспорта с 11 апреля возобновилось т.н. экспортное ПСО, согласно которому экспортеры направляют 80% дохода от продаж тока за границу на покрытие разницы между рыночной ценой «света» и его стоимостью для бытовых потребителей.

При этом цены на электроэнергию в Европе снижаются. То есть одновременно будут падать и доходы Украины от экспорта тока.

Министр не стал прогнозировать, как долго может продолжаться экспорт тока, учитывая планируемые ремонтные кампании атомной и тепловой генерации.

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«Я бы не стал говорить, что это будет месяц или еще какой-то срок. Все будет в зависимости от ситуации», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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