Низкие тарифы на электричество могут сохранить: что известно — Finance.ua

Низкие тарифы на электричество могут сохранить: что известно Сегодня 19:15 — Энергетика

Низкие тарифы на электричество могут сохранить: что известно

В украинском правительстве обсуждается возможность повышения тарифа на электроэнергию после завершения отопительного периода. Эксперты объяснили, что этого может не произойти при одном условии.

Об этом рассказал бывший глава Министерства энергетики Украины и глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель в эфире телемарафона «Единые новости», пишет Novyny.live.

Что позволит не повышать тарифы

По словам эксминистра энергетики, сохранить льготные тарифы на электроэнергию для населения можно при условии возобновления ее экспорта.

Он отметил, что профицит в украинской энергосистеме позволяет направить часть электроэнергии на экспорт. Вырученные средства позволили бы не повышать тарифы для населения.

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«У нас есть профицитные часы, когда работающая в системе солнечная генерация дает большую мощность, чем потребляется в часы максимальной инсоляции, и, в частности, сейчас уже будет полезно для кого-либо в энергетике организовать экспорт электроэнергии», — сообщил Оржель.

Чиновник отметил, что это — дополнительные средства, которые могли бы заработать не только «зеленая генерация», но и Укрэнерго. Ими можно было бы покрыть расходы по субсидированию электроэнергии для потребителей.

Кроме того, экспорт электроэнергии помог бы привлечь дополнительные деньги для подготовки к следующему отопительному сезону, добавил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Возобновление экспорта

Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Должны восстановить ЛЭП, которая не работала более 30 лет.

Государственное предприятие «Энергоатом» уже готовится к запуску данной электролинии. Она даст Украине возможность осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что окажет положительное влияние на развитие экономики. По предварительным оценкам специалистов, работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.

Украина с 11 октября 2022 года приостановила экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Справка Finance.ua:

срок действия механизма возложения специальных обязательств продлили до 30 апреля этого года. Следовательно, стоимость электроэнергии к концу отопительного сезона будет неизменной;

сейчас тариф на электричество таков: 1,44 гривны — до 250 киловатт в час в месяц; 1,68 гривны — от 250 и выше киловатт в час в месяц.

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