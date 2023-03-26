Из-за отключения электричества в январе останавливали работу 73% предприятий — Finance.ua
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Из-за отключения электричества в январе останавливали работу 73% предприятий

Энергетика
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Из-за отключения электричества в январе останавливали работу 73% предприятий
Из-за отключения электричества в январе останавливали работу 73% предприятий
По результатам января 2023 года, 73% предприятий временно останавливали работу из-за отключения электроснабжения. В среднем из-за отсутствия электроэнергии они потеряли 15% рабочего времени.
Об этом говорится в десятом ежемесячном опросе предприятий «Украинский бизнес во время войны» за февраль 2023 года, выпущенном Институтом экономических исследований и политических консультаций.
Отмечается, что в январе 2023 года 73% предприятий временно останавливали работу из-за отключения электроснабжения (82% — в ноябре и 89% — в декабре). Учитывая это, выросла доля предприятий, у которых не было отключений света — с 5% в декабре до 14% в январе.
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Также до 14% увеличилось количество предприятий, работавших все время (6% — в декабре). Не работали 1-10% рабочего времени 38% предприятий (30% — в декабре), а 11–25% времени — 23% предприятий (было 30%). Более половины рабочего времени (51–100%) не работали только 5% (11% — в декабре).
Отрасли, традиционно демонстрирующие устойчивость во время войны, также лучше справились с отключениями света. В частности, в пищевой отрасли отключений не было у 27% предприятий, а еще 12% предприятий отрасли работали даже при отсутствии электроэнергии.
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В легкой промышленности не было отключений у 7% предприятий, а не прекращали работу — 17%. В то же время отсутствуют предприятия без отключений в деревообработке, производстве строительных материалов и полиграфической отрасли.
На короткое время (1–10% рабочего времени) прекращали работу 51% предприятий легкой промышленности, 50% — химической и 42% — производства строительных материалов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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