Тарифы на свет могут поднять в 4 раза: в Кабмине раскрыли детали — Finance.ua

Тарифы на свет могут поднять в 4 раза: в Кабмине раскрыли детали Сегодня 12:01 — Личные финансы

Тарифы на свет могут поднять в 4 раза: в Кабмине раскрыли детали

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на «свет», однако в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии, и самая радикальная из них предполагает установление полностью рыночных цен.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Остальные, уточнил он, являются разнообразными графиками поднятия цен с целью смягчения экономических последствий для потребителей.

Скорее всего, весной одну из этих стратегий придется утвердить, в противном случае кризис в энергетике преодолеть не удастся.

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«И чем более радикальный вариант будет принят, тем быстрее в рынок придут инвестиции», — предполагает Юрий Бойко.

Он признает, что такие меры могут вызвать недовольство у потребителей, которые всегда нервно реагируют на повышение тарифов, однако, по его словам, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью нивелировать социальное напряжение.

«Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. И, поддерживая этот тариф, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех потребителей. Сегодня на такие дотации уходит уже более 140 миллиардов гривен в год», — рассказал он.

Причем, отметил советник премьера, поскольку зажиточные граждане, как правило, потребляют больше энергии, выходит, что они получают больше государственной помощи.

И если заменить текущую систему субсидирования всех потребителей на весь объем потребленной энергии целевой помощью незащищенным слоям населения, по оценкам 2021 года, на субсидии придется потратить около 40 миллиардов гривен.

«Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле и при этом позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. А те, кто может платить за энергию, будут это делать», — рассказал Юрий Бойко.

Справка Finance.ua:

в Украине субсидии получают 2,3 млн домохозяйств. В феврале этого года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 1684 грн;

кто имеет право на получение льгот на оплату коммунальных услуг — рассказывали по ссылке;



в условиях полномасштабной войны россии против Украины многие жители городов и сел были вынуждены покинуть собственные дома из соображений безопасности. Беспокоиться о том, что придется платить за свет, которым не пользовались, не стоит. Обесточат ли потребителей, игнорирующих платежки — читайте тут.



Апостроф По материалам:

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