Тарифы на коммуналку: что будет с ценами после отопительного сезона — Finance.ua
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Тарифы на коммуналку: что будет с ценами после отопительного сезона

Личные финансы
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Тарифы на коммуналку: что будет с ценами после отопительного сезона
Тарифы на коммуналку: что будет с ценами после отопительного сезона
Некоторые коммунальные услуги для украинцев могут подорожать весной 2023 года. Речь идет о тарифах на воду и электроэнергию.
Об этом рассказал глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его словам, подорожание произойдет из-за пересмотра прайс-кепов (предельных цен). Прайс-кеп на электричество, например, установлен до 1 апреля, поэтому весной стоимость может измениться.
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«У нас есть закон, который подписан и работает, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду, а также газ и распределение газа остаются неизменными во время войны и полгода после нее. То есть здесь у нас есть четкое законодательное ограничение. С учетом того, что было заявление главы НКРЭКУ, а они имеют прямое влияние на тарифы на электроэнергию, то есть своим решением могут принять решение о росте тарифов на электроэнергию и воду. Здесь можно ожидать как вариант — повышение тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий», — рассказал Сергей Попенко.
Он также отметил, что сейчас прайс-кепы на электроэнергию составляют 5 грн, но их планируют повысить до 6 грн.
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«Поэтому если пошел такой разговор, то можем ожидать и такой вариант как рост тарифов на электроэнергию. Но снова любое решение может быть отменено», — добавил Попенко.

Сколько стоит электроэнергия сейчас

Цены на электроэнергию были установлены Кабмином Украины еще в октябре 2021 года и до сих пор не изменялись. Соответственно, по состоянию на 1 февраля для потребителей действуют следующие тарифы:
  • 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;
  • 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.
Для коллективных бытовых потребителей и общежитий (за весь объем потребления) тариф на электроэнергию составляет 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч.
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По материалам:
Фокус
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