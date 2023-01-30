Украинцев предупредили, что некоторые коммунальные тарифы могут измениться — Finance.ua
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Украинцев предупредили, что некоторые коммунальные тарифы могут измениться

Личные финансы
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Правительство разрабатывает программу, позволяющую после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.
Об этом в эфире марафона сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.
«Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.
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Ущаповский отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.
«Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (тарифов — ред.)», — пояснил глава НКРЭКУ.

Справка Finance.ua:

  • в мае 2022 года Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагали ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также газ и его распределение для всех категорий потребителей;
  • 19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

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По материалам:
УНІАН
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