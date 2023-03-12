У украинцев один из самых дешевых тарифов на свет в Европе: сравнение цен — Finance.ua
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У украинцев один из самых дешевых тарифов на свет в Европе: сравнение цен

Энергетика
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У украинцев один из самых дешевых тарифов на свет в Европе: сравнение цен
У украинцев один из самых дешевых тарифов на свет в Европе: сравнение цен
Даже в условиях российских террористических атак электричество в Украине все еще стоит сравнительно недорого — особенно если посмотреть на ценники в Европе.
Об этом пишет «Слово и Дело».
Самый дорогой свет в Европе оказался в Греции — там за 1 МВт-час придется выложить 191,66 евро (7511,31 грн). Второе место по цене электроэнергии занимает Италия, где 1 МВт-ч обойдется в 174,44 евро (6836,44 грн). Замыкает тройку лидеров антирейтинга стоимости электроэнергии Швейцария — 157,46 евро (6170,98 грн) за МВт-час.
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Самая дешевая в ЕС электроэнергия в Португалии — за 1 МВт-ч нужно будет отдать только 69,53 евро (2724,94 грн); в соседней Испании цена на МВт-ч всего на 20 евроцентов дороже — 69,73 евро (2732,77 грн). Этого удалось добиться в результате широкого распространения в этих странах зеленой энергетики — Португалия, в частности, один из европейских лидеров в этой области. Кроме того, Португалия и Испания импортируют газ с севера и запада Африки, что делает их максимально независимыми от российского газа.
Инфографика: &laquo;Слово и&nbsp;Дело&raquo;
Инфографика: «Слово и Дело»
В список стран ЕС, в которых электроэнергия оказалась самой дешевой, кроме Испании и Португалии, входят Финляндия (78,87 евро — 3090,98 грн) и Швеция (80,66 евро — 3161,13 грн). Для жителей всех других стран Евросоюза электроэнергия стоит дороже, чем для украинцев: в нашей стране 1 МВт-час по нынешнему курсу стоит всего 83,28 евро (3263,81 грн), что значительно дешевле, чем в большинстве европейских стран.
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Эстония, Латвия и Норвегия также являются странами, где МВт-ч стоит менее 100 евро. А вот соседние Дания и Литва попадают уже в другую «весовую категорию» — там МВт-час обойдется в 107,57 (4215,75 грн) и 103,17 евро (4043,31 грн) соответственно.

Справка Finance.ua:

  • Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на «свет», однако в правительстве рассматривается несколько различных концепций либерализации рынка электроэнергии, и самая радикальная из них предполагает установление полностью рыночных цен.
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По материалам:
Слово і Діло
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