YASNO выпустила онлайн-игру, в которой можно отключить свет соседям — Finance.ua
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YASNO выпустила онлайн-игру, в которой можно отключить свет соседям

Энергетика
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Украинский оператор электросетей Yasno предложил своим абонентам почувствовать себя в роли диспетчера. На сайте компании появилась игра, в которой нужно выбирать дома и переключать свет между ними, а также реагировать на жалобы жителей и следить за графиками.
YASNO запускает симулятор диспетчерского оператора системы распределения.
Такую браузерную игру команда бренда разработала на странице с графиками вероятных отключений.
Как это работает?
Чтобы запустить игру, зайдите на страницу с графиками возможных отключений на веб-сайте YASNO.
Основная механика игры состоит в том, чтобы своевременно переключать свет между домами. Также есть ограничения по времени и мощности, иногда случаются локальные аварии:
• Чтобы переключать свет между домами, нужно щелкнуть/тапнуть на дом;
• Чтобы закрыть пользовательскую жалобу, нужно щелкнуть/тапнуть на дом;
• Чтобы отремонтировать аварию, нужно щелкнуть/тапнуть дом.
Игра имеет 8-битный ретро-дизайн, занимает немногим более трети мегабайта, поэтому будет работать даже в условиях плохого интернет-соединения. Если игра полностью загрузится до того как связь исчезнет, в нее все равно можно будет играть.
«Юмор всегда помогает лучше „проработать“ ошибки и пережить негатив. Поэтому мы не только объясняем на элементарном примере, как работают графики отключений, но немного иронизируем над ситуацией и над собой, — добавляет Сергей Коваленко. — Мы хотим, чтобы люди нашли себя в ситуациях из игры — и в цитатах, и в свете в доме, и в коте, который, кстати, срисован с кота нашего маркетолога. Так сможем понять, что происходит практически после каждого обстрела, и что диспетчер — это не переключение выключателя, а анализ многих переменных и решения, которые могут повлиять на целый город».
YASNO выпустила онлайн-игру, в которой можно отключить свет соседям
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По материалам:
Finance.ua
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